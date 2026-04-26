Jordi Cruijff, yurtdışındaki bir maça katılarak Ajax'la ilgili transfer söylentilerini alevlendirdi

Bu hafta başında Katalan gazetesi Sport, Ajax'ın FC Barcelona'nın altı genç oyuncusuyla ilgilendiğini bildirmişti. Aynı yayın organı Pazar günü, Ajax'ın teknik direktörü Jordi Cruijff'in Barcelona'nın ikinci takımının antrenmanına katıldığına dair görüntüler paylaştı.

Kulüp gözlemcisi Lluís Miguelsanz Cuma günü, Cruijff'in özellikle kaleci Iñaki Peña (27), orta saha oyuncusu Marc Casadó (22) ve forvet Roony Bardghji (20)'nin durumunu incelediğini yazdı. Ancak özellikle son ikisi Ajax için ulaşılmaz görünüyor.

Jofre Torrents (19), şu anda sakat olan Guille Fernández (17) ve Shane Kluivert (18) de Sport tarafından adı geçen isimler arasında yer alıyor ve kiralık olarak Amsterdam'a gelmeleri daha gerçekçi seçenekler gibi görünüyor.

Cruijff, Pazar günü FC Barcelona B ile Atlètic Lleida arasındaki maçta hazır bulundu; bu takımın teknik direktörlüğünü tesadüfen eski Ajax orta saha oyuncusu Gabri yapıyor.

Cruijff, maçın son dakikalarında yaşanan heyecan verici bir sahneye tanık oldu. Ligin alt sıralarında yer alan Lleida, 0-1 önde görünüyordu ancak uzatma dakikalarında Alex Campos ve Víctor Barberá'nın golleriyle Katalan devinin genç takımı maçı 2-1 kazandı.

Özellikle Kluivert, Ajax için en olası seçenek gibi görünüyor. Eski Ajax oyuncusu Patrick Kluivert'in oğlu ve aynı zamanda Amsterdam'da bir geçmişi olan Justin'in kardeşi olan Kluivert'in sözleşmesi 2028 ortasına kadar devam ediyor.