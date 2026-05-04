Jordi Cruijff ve Ajax, yeni teknik direktör arayışında kötü haber aldı

İspanyol kulübü Pazartesi öğleden sonra resmi kanalları aracılığıyla Marcelino'nun Villarreal'den ayrılacağını duyurdu. Teknik direktör, geçtiğimiz hafta sonu Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını garantilemeyi başardı.

Cumartesi öğleden sonra The Yellow Submarine, Levante'yi 5-1 mağlup ederek üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Bu galibiyet sayesinde kulüp, beşinci sıradaki Real Betis tarafından geçilemez hale geldi.

Marcelino, 2013 ile 2016 yılları arasında Villarreal'in teknik direktörlüğünü yapmıştı. O dönemde kulübü İspanya'nın en üst ligine çıkarmayı başarmıştı.

2023'te geri dönen Marcelino, son iki sezonda Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalmayı başardı. Şimdi ise 117 maçın ardından kulüpten kesin olarak ayrılıyor.

Marcelino'nun ayrılışı Ajax için kötü haber olabilir. Marca'dan Matteo Moretto'ya göre, Iñigo Perez onun yerine geçecek favori isim.

Rayo Vallecano'nun teknik direktörü daha önce Amsterdam'da gündemdeydi ve yeni teknik direktör Jordi Cruijff'in listesinde de yer aldığı söyleniyordu.