Mike Verweij, De Telegraaf'ın Kick-off podcastinde Jordi Cruijff'un yaz transfer döneminin kalan bölümünde büyük planları olduğunu söyledi. Mika Godts'un ayrılması halinde Ajax, tam beş oyuncuyla kadrosunu güçlendirmek isteyecek.

Bu plan zaten kısmen biliniyordu, ancak Verweij şimdi daha fazla ayrıntı verdi. “Bu, Mika Godts da dahil olmak üzere diğer oyuncuların ayrılığıyla yakından bağlantılı, ancak o durumda gerçekten beş oyuncu daha gelmeli” diye söze başladı.

Verweij, eylül ayı başında transfer dönemi kapanmadan önce hangi mevkilerin güçlendirilmesi gerektiğini de net şekilde biliyor. “Bir sol kanat, bir sağ kanat, bir 6 numara, bir sol bek ve sağ ayaklı bir stoper.”

“Sol bek için Jofre Torrents'un adı çok geçiyor, bu oldukça ciddi. Ayrıca Cruijff, kanatlarda gol atan ve derinlik sağlayan oyuncular istiyor” diyen Verweij, bu sözleriyle Steven Berghuis için kötü haber verdi.

“Berghuis'in elbette endişelenmeye başlaması gerekiyor, çünkü şu anda sağ kanatta oynuyor ve bu profile sahip değil. O, sürekli topla buluşan ve fazla derine koşu yapmayan bir oyuncu.”

Berghuis, FK Vojvodina, Shelbourne FC ve PEC Zwolle'ye karşı oynanan maçların tamamına ilk 11'de başladı, ancak görünen o ki takımdaki yeri için endişe duyması gerekiyor. Bu durum, teknik direktör Míchel Sánchez'in geçen pazar günü kullandığı sözlerden de az çok anlaşılmıştı.

İspanyol teknik adam basın toplantısında, “Mika ayrılırsa, derinlik sağlayacak iki oyuncuya ihtiyacımız var” dedi. “Steven (Berghuis, ed.) savunma arkasına koşu atan bir oyuncu değil. Eğer Mika giderse, bunu yapabilen iki oyuncu transfer etmemiz gerekir.”