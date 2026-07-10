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Jordi Cruijff sözleşmesini yırttı: Ajax, yüksek maaşlı oyuncusuna kesin olarak veda etti

Transfers
Ajax
Angers
B. van den Boomen

Ajax ve Branco van den Boomen, oyuncunun iş sözleşmesinin feshine ilişkin mutabakata vardı. Amsterdam kulübü bunu Cuma sabahı resmi bir basın açıklamasıyla doğruladı.

30 yaşındaki Van den Boomen’in sözleşmesi aslında 2027 ortasına kadar devam edecekti. Bu sözleşme feshi ile Ajax, oyuncunun Angers SCO’ya kesin olarak transfer olmasını sağladı.

İki hafta önce, Van den Boomen’in Ajax’ın ilk antrenmanına katılmasının gerekmediği zaten belli olmuştu.

O zamanlar Angers’a transferi zaten son aşamaya gelmişti. Tecrübeli orta saha oyuncusu, 2025/26 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği kulübe yakında geri dönecek.

Ajax, Transfermarkt’a göre halen 2,5 milyon euro değerinde olan Van den Boomen için herhangi bir transfer ücreti almayacak. Hollanda’nın rekor şampiyonu, maaş bütçesinde yer açmak amacıyla bu transferde muhtemelen işbirliği yapacak.

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Ajax crest
Ajax
AJX
AEK Larnaca crest
AEK Larnaca
AEK
Club Friendlies
Angers crest
Angers
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Les Herbiers
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Van den Boomen, 2023 yılında uzun vadeli bir sözleşme imzalamış ve dönemin teknik direktörü Sven Mislintat'tan Johan Cruijff ArenA'da krallara layık bir maaş ve yüklü bir imza parası almıştı.

Üç yılın ardından Van den Boomen, Ajax 1 formasıyla 56 maça çıktı ve bu maçlarda beş gol ve iki asist kaydetti.

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