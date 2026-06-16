Jordi Cruijff, neredeyse kesin gibi görünen Ajax transferinin tamamen elinden kayıp gitmesini izliyor

Dani Ceballos’un Ajax’a transfer olma ihtimali şu anda pek yüksek görünmüyor. Genellikle Real Madrid ile ilgili haberlere yakından takip eden Diario AS, orta saha oyuncusunun Real Betis’e geri dönmeye kararlı olduğunu belirtiyor.

Betis’e geri dönmek, Ceballos’un uzun süredir dile getirdiği bir istektir. Gençlik akademisinde yetiştiği ve profesyonel futbola adım attığı kulüp, onun için hâlâ özel bir yere sahiptir. Yine de transferi zorlaştıran önemli bir engel var: kulübün devam eden mali sorunları.

AS gazetesi, “Ceballos operasyonu askıya alındı” diye yazıyor. Ancak Betis sabırlı davranmaya devam ediyor ve acele etmeden orta saha oyuncusunu hâlâ önemli bir transfer hedefi olarak görüyor. Öte yandan Real Madrid, Ceballos’tan bir an önce ayrılmak istiyor.

13 kez İspanya milli takımında forma giyen oyuncu, geleceği konusunda henüz kesin bir karar vermedi, ancak tercihi açıkça Betis’ten yana. Bu nedenle Ajax, şimdilik bekleme konumuna alındı.

Bu ayın başlarında Ajax’a transferi neredeyse kesinleşmiş gibi görünüyordu. İspanyol transfer muhabiri Matteo Moretto, o dönemde görüşmelerin “iyi gittiğini” ve Amsterdam ekibinin yaklaşık altı milyon euro ödemeye hazır olduğunu bildirmişti.

ESPN’in yaptığı araştırmaya göre, transfer ücreti Ajax için büyük bir sorun teşkil etmiyordu. Ancak Ceballos’un maaşı hassas bir konuydu, zira orta saha oyuncusunun transferi mümkün kılmak için maaşında önemli bir kesintiye gitmesi gerekiyordu.

Betis’te de muhtemelen maaşından fedakârlık yapması gerekecek, ancak bunun karşılığında tanıdık bir ortamda oynayabilecektir. Şu anda bu durum, Ceballos için Ajax’ın ilgisinden daha ağır basıyor gibi görünüyor. Bu, Ceballos’u orta saha için ideal bir takviye olarak gören Jordi Cruijff için büyük bir hayal kırıklığı oldu.