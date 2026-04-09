Jordi Cruijff, Jorthy Mokio ile yapılan sözleşme görüşmeleriyle ilgili çarpıcı bir ayrıntıyı açıkladı

Ajax'ın kulüp web sitesinde teknik direktör Jordi Cruijff'in açıklamalarına göre, Jorthy Mokio'nun Ajax ile sözleşmesini uzatma kararı kendisinden geldi. Belçikalı orta saha oyuncusu Perşembe akşamı Amsterdam'da dört yıllık sözleşme imzaladı.

Uzun süre Mokio'nun Ajax'tan ayrılacağı düşünülüyordu. Belçikalı oyuncu, Manchester United dahil olmak üzere yurtdışındaki birçok kulübün ilgisini çekiyordu. Mokio'nun sözleşmesi 2027 ortasına kadar geçerliydi, bu nedenle Ajax'ın bu yaz onu satması gerekiyordu.

Artık buna gerek kalmadı. 18 yaşındaki Belçikalı oyuncu, Johan Cruijff ArenA'da 2031 ortasına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Bu sözleşme uzatması, oyuncunun kendi inisiyatifiyle gerçekleşti.

Cruijff, "Avrupa'daki herkes Jorthy'nin ne kadar olağanüstü bir yetenek olduğunu biliyor," diye söze başladı. "Bize gelip daha uzun süre kalmak istediğini söylemesinden dolayı çok mutluyuz. Burada kendini geliştirmeye devam edebilir ve takımın başarılarına katkıda bulunabilir.

Ajax, Mokio'yu 2024 kışında KAA Gent'ten bedelsiz transfer etmişti. Belçika milli takımında bir kez forma giyen oyuncu, PSV ile yaşanan transfer yarışında Ajax'ı tercih etmişti.

Bu sezon Mokio, Amsterdam ekibi adına 21 VriendenLoterij Eredivisie maçında forma giydi. Bu maçlarda iki gol attı ve bir asist yaptı. İki golünden birini Johan Cruijff ArenA'da oynanan Derbi'de (2-0) attı.