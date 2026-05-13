"Jordi Cruijff'in Ajax'taki çalışma tarzı konusunda büyük endişeler var"

FC Afkicken’in Pantelic Podcast’inde Bart Sanders, Jordi Cruijff’in Ajax’ta tek başına çalıştığını belirtiyor. Sanders, yeni teknik direktörün performansından duyulan memnuniyetsizliğin oldukça yüksek olduğunu öne sürüyor.

Cruijff, Şubat ayında Alex Kroes'tan Ajax'ın teknik direktörlüğü görevini devraldı. Göreve geleli üç ay oldu ama şimdiden bazı "endişe verici sesler" duyulmaya başladı.

"Sonuç olarak Cruijff işini yapmalı. Endişelenmeli miyiz? Evet. Kulüpte uzun vadeli bir vizyon da olmalı. Jordi gelecek yıl Barcelona'ya dönmeyi seçerse, geride bir şeyler kalmalı," diye başlıyor.

"Uzun vadeli bir yapı olmalı. Şu anda Jordi'nin performansıyla ilgili antrenörler, scoutlar, menajerler ve ebeveynler arasında epey bir hoşnutsuzluk duyuluyor."

“Özellikle de onun tek başına yaptığı hareketler. Bu durum Marijn Beukers’in ayrılışını da endişe verici hale getiriyor. Cruijff on beş oyuncu almayı planlıyorsa ve birdenbire ayrılırsa, geriye ne kalır?”

“Cruijff ve sağ kolu Joël Lara, Ajax’ın scout ekibiyle tanışmadı bile. El sıkışmadılar, toplantı yapmadılar, hiçbir şey olmadı. Veritabanına erişimi bile yok.”

“Bunu tuhaf buluyorum. Oraya çok emek harcanmış. Hiçbir şey yapılmıyor. Yararlı olup olmadığına bile bakılmamış. Bu konuda endişeliyim. O scoutlar kesinlikle orada kalmayacaklar. Başka yerlere bakacaklar. Antrenörler de öyle. De Toekomst’taki bazı antrenörler, başka yerlerde çalışmak için teklifler aldılar bile,” diye bitiriyor.



