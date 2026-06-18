Jordi Cruijff harekete geçmeli mi? 'Ajax'ın seyirci favorisi bedelsiz transfer edilebilir'

Sharjah Sports TV’nin haberine göre, Dusan Tadic Al-Wahda’dan bedelsiz olarak ayrıldı. Kulüp, 37 yaşındaki Sırp oyuncuyla yoluna devam etmek istiyordu, ancak oyuncu bu fikre sıcak bakmadı.

Tadic, geçen yaz Fenerbahçe'den ayrılıp Al-Wahda'ya katılmıştı. Forvet, Birleşik Arap Emirlikleri'nde iki sezonluk sözleşme imzalamıştı.

Al-Wahda formasıyla oynadığı 26 maçta Tadic bir gol attı ve on iki asist yaptı. Kulüp, geçen sezon UEA Pro League’de beşinci sırada yer aldı.

Tadic’in bundan sonra nereye gideceği henüz bilinmiyor. Al-Wahda’nın onunla devam etmek istemesine rağmen, sözleşmesi “karşılıklı anlaşma ile feshedildi”.

Sırbistan milli takımında 111 kez forma giyen Tadic, VriendenLoterij Eredivisie'de büyük ses getirmişti. FC Groningen, FC Twente ve Ajax formasıyla Eredivisie'de toplam 295 maça çıktı.

Hollanda’da toplamda 119 gol attı ve 140 asist yaptı. Üç kez Hollanda şampiyonu oldu ve iki kez Eurojackpot KNVB Kupası’nı kazandı.