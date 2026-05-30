Jordi Cruijff harekete geçmeli mi? Ajax'ın eski sevilen oyuncusu kulübünden ayrılabilir

L’Équipe’in haberine göre, Nicolás Tagliafico Olympique Lyon’dan ayrılabilir. 33 yaşındaki Arjantinli oyuncunun sözleşmesi 2027 ortasına kadar devam ediyor, ancak kendisine yeni bir kulüp arayabileceği bildirildi.

Bu durum, Lyon'un Ligue 1'deki son sıralamasıyla yakından ilgili. Ligin son aşamasında Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kaçırıldı, bu da kulüp içinde ciddi bir mali belirsizliğe yol açtı.

Bu nedenle kadroda kısmi bir revizyon yapılması gerekiyor. L’Équipe, hatta “büyük bir oyuncu akını” yaşanacağını bildiriyor. Tagliafico da bu durumun bir istisnası değil ve yeni bir kulüp arayışına girebilir.

Ajax ile bağlantı da hemen kuruldu. Teknik direktör Jordi Cruijff, Takehiro Tomiyasu ve Oleksandr Zinchenko'nun ayrılmasının ardından hâlâ yeni bir sol bek arıyor. Owen Wijndal da ayrılma adayları arasında yer alıyor.

Tagliafico, Erik ten Hag yönetimindeki altın çağında Amsterdam'da taraftarların en sevdiği oyunculardan biriydi. 2018/19 sezonunda Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükselen kadronun bir parçasıydı.

Geçen sezon da, Tagliafico'nun Ajax'a geri döneceğine dair söylentiler çıkmıştı. O dönemde transfer bedeli olmayan oyuncu, Amstelveen'deki bir kulüpte formunu koruyordu. Sonunda sol bek, Lyon'daki sona eren sözleşmesini uzatmayı tercih etmişti.

Tagliafico şu anda, son şampiyon olarak Amerika'ya gidecek olan Arjantin milli takımıyla Dünya Kupası'na hazırlanıyor. Bu, savunma oyuncusu için üçüncü Dünya Kupası olacak.