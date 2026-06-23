Jordi Cruijff, García’yı Jong Ajax’ta García’nın halefi olarak göreve getiriyor

Kulüp, resmi kanalları aracılığıyla Carlos García’nın Jong Ajax’ın yeni teknik direktörü olduğunu duyurdu. García, Pazar günü Amsterdam’dan ayrılan Óscar García’nın yerine geçecek. Carlos García, Jong Ajax ve A takımda Óscar García’nın yardımcısıydı. Toni Astorgano ve Urby Emanuelson ise onun yardımcıları olacak.

Carlos García, Amsterdam kulübünü zaten biraz tanıyor. Jordi Cruijff'in teknik direktör olarak atanmasının hemen ardından Óscar García'nın yanına katılmıştı.

García, Ajax'ın genç takımının baş antrenörlüğüne getirilmişti, ancak Nisan ayında Fred Grim'in görevine son verilmesi üzerine teknik ekibiyle birlikte A takıma geçti.

Óscar García, VriendenLoterij Eredivisie’de beşinci sırada yer aldı ve ardından Conference League’e katılma hakkı kazandıran play-off’ları kazandı.

Ancak Cruijff, onun görevine devam etmesine izin vermedi. Johan Cruijff’in oğlu, Girona teknik direktörü Míchel’i Ajax’ın baş antrenörü olarak atadı; bunun üzerine Óscar García kulüpten ayrıldı.

Şimdi ise yardımcısı, genç takımın başına geçiyor. Daha önce Arnavutluk’ta Flamurtari FC ve Beitar Tel Aviv takımlarında teknik direktörlük yaptı. Ayrıca Chicago Fire’da yardımcı antrenörlük görevinde de bulundu.