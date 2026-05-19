"Jordi Cruijff, FC Barcelona ile iki kez şampiyon olan teknik direktörle görüştü"

İspanyol Diario AS gazetesi, Ajax'ın Ernesto Valverde ile temasa geçtiğini bildirdi. Ancak teknik direktör, antrenörlük kariyerinde bir ara vermek istiyor.

Valverde, dört sezonun ardından bu sezonun bitiminde Athletic Club'dan ayrılacak. Sözleşmesi sona erdiği için ayrılığı zaten bir süredir belliydi.

İspanyol spor gazetesine göre, Cruijff geçtiğimiz haftalarda Ajax'ın baş antrenörlüğü için Valverde ile temasa geçti, ancak Valverde bu teklifi reddetti. Ajax şu anda Girona'nın teknik direktörü Míchel ile görüşmelerde oldukça ilerlemiş görünüyor.

"Biraz nefes almam gerekiyor. Bu çok uzun ve zorlu bir sezon oldu," dedi teknik direktör geçen Pazar günü basına.

"Şimdilik bir süre ara vereceğim. Buna ihtiyacım var ve şu anda benim için en iyisi bu. Önümüzdeki dönemde başka hiçbir kulübü çalıştırmayacağım" diye konuştu.

Valverde, 2023/24 sezonunda Athletic Club ile İspanya Kupası'nı kazandı. FC Barcelona ile iki kez İspanya şampiyonu oldu.

Blaugrana'da toplam 145 maçta takımın başında yer aldı. 2020 yılında, bir dizi kötü performansın ardından kulüp tarafından görevinden alındı.