Jordi Cruijff, Ajax’taki transfer politikasına yönelik eleştirilerin ardından kendini savundu: "İnsanlar bunu anlamıyor!"

Jordi Cruijff, Ajax’ın transfer politikasında büyük riskler aldığı yönündeki eleştirilere katılmıyor. Teknik direktör, ESPN’e konuşurken bu konuda farklı düşündüğünü net şekilde ortaya koydu.

Ajax, bu yaz transfer döneminde Marc ter Stegen ve Julian Brandt gibi büyük isimleri kadrosuna katarak oldukça hareketli günler geçirdi. Marcos Leonardo da yaklaşık yirmi milyon euro karşılığında Amsterdam’a getirildi.

Cruijff, Ajax’a on bir yeni oyuncu kazandırırken on yedi futbolcu da takımdan ayrıldı. Son dönemde teknik direktörün yaptığı harcamalar sıkça gündeme geldi.

“Hayır, bence asıl hiçbir risk alınmıyor” diyerek söze başladı. “Risk, kulüpten kulübe bonservis ödeyerek transfer yapmaktır. Eğer işler ters giderse artık pazarlık yapamazsınız.”

Yönetici, memnuniyetsizlik durumunda yine de müdahale edilebileceği görüşünde. “Bonservissiz aldığınız oyunculara bir yıllık sözleşme verirsiniz. İşe yaramazsa pazarlık yapabilirsiniz. Eğer iki yıllık sözleşmeleri varsa, oyunculara yüzde kırk ila elli verirsiniz ve sonra sözleşmeyi feshedebilirsiniz. Yani ortada hiçbir risk yok.”

52 yaşındaki Amsterdamlı, ardından eleştirilere sert yanıt verdi. “Ama insanlar bunu anlamıyor. İspanya’da, Avrupa’nın en zoru olan İspanyol fair play sistemiyle çalıştıysanız, bazen riskleri nasıl en aza indirmeniz gerektiğini de bilirsiniz.”

Cruijff’e göre Ajax’ın mali durumu da onu transfer piyasasında yaratıcı davranmaya zorluyor. Satın alma opsiyonlu kiralama formülünü ise kulüp açısından riskleri azaltmanın bir yolu olarak görüyor.

“Bence tam tersine, bir oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralayabiliyorsam, yani başka bir deyişle onu bir yıl boyunca iyi şekilde izleyip inceleyebiliyorsam ve ancak ondan sonra karar verebiliyorsam, bu riskleri azaltmaktır. Risk, satın alıp her şeyin yolunda gitmesini ummaktır” diyerek sözlerini noktaladı.