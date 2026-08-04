Jordi Cruijff, Ajax’taki bu altı oyuncuyu mümkün olan en kısa sürede satmak istiyor

Jordi Cruijff, Ajax'ta en az altı oyuncuyla daha yollarını ayırmayı umuyor. Voetbal International, Amsterdam ekibinde kimlerin hâlâ ayrılabileceğini net şekilde yazdı.

Cruijff, bu yaz transfer piyasasında son derece aktif. Teknik direktör, Caio Henrique, Daley Blind, Marcos Leonardo ve Julian Brandt başta olmak üzere bazı isimleri Johan Cruijff ArenA'ya getirdi.

Ancak satışlar çok daha zayıf gidiyor. Şu ana kadar yalnızca Sean Steur ve Kian Fitz-Jim satıldı. Bu iki oyuncu sırasıyla 27 ve 3 milyon euro gelir sağladı. Chuba Akpom ve Sivert Mannsverk için de satın alma opsiyonu kullanıldı, böylece Ajax kasasına 11 milyon euro daha koydu.

Ancak Cruijff çok daha fazla satış yapmayı umuyor. Eintracht Frankfurt, Anton Gaaei için girişimlerini ileri götürmemiş olsa da Ajax, oyuncuyu iyi bir bonservis bedeliyle satabileceğini düşünüyor.

Kasper Dolberg, Owen Wijndal, Olivier Edvardsen, Josip Sutalo ve Ko Itakura da bu yaz Amsterdam'dan ayrılabilir. İlk adı geçen oyuncuya Almanya ve Danimarka'dan ilgi var.

Portekiz kaynaklarına göre Sutalo, Benfica'nın radarında. Itakura'nın ise Borussia Mönchengladbach'a dönüşüyle ilgili iddialar bulunuyor.



