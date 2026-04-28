Jordi Cruijff, Ajax'ta çok yüksek bir fiyat belirledi: Dies Janse için istenen fiyat ortada

Belçika basını, Dies Janse'nin Club Brugge'ye transfer olmak üzere olduğunu iddia ediyor. Ancak şu anda FC Groningen'e kiralanmış olan Ajax'ın savunma oyuncusu, o kadar kolay transfer edilemeyecek gibi görünüyor.

Teknik direktör Jordi Cruijff, 2029 ortasına kadar Amsterdam'da sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki savunma oyuncusu için çok yüksek bir transfer ücreti talep ediyor. Het Laatste Nieuws'in haberine göre, Janse'nin transfer ücreti 8 milyon euro olacak.

Bu rakam, Transfermarkt'a göre Janse'nin tahmini transfer değerinin neredeyse iki katı. Transfermarkt, Janse'nin değerini 4,5 milyon euro olarak tahmin ediyor. Dolayısıyla Club Brugge'nin 8 milyon euro ödemeye hazır olup olmadığı da bir soru işareti.

Het Laatste Nieuws'e göre Club Brugge, Janse'yi ikna etmek için "güçlü kozlara" sahip. Zaten kendisi de yurtdışı macerasına karşı değil. 19 kez Belçika şampiyonu olan kulüp, Janse'yi bir an önce kadrosuna katmak istiyor.

Transfer muhabiri Sacha Tavolieri, geçtiğimiz hafta sonu Ajax'ın şu ana kadar görüşmelere dahil olmadığını bildirdi. Club Brugge, Jansen ile "ileri aşamadaki görüşmeler" yürütse de, Ajax'a henüz ilk resmi teklif gelmedi.

Janse'nin olası transferi dikkat çekicidir, zira geçen hafta ESPN'e Ajax'a geri döneceğine olan güvenini dile getirmişti. "As ilk on birde oynamaya hazır mıyım? Evet. Geri döneceğim ve rekabete gireceğim, bu kadar basit. Groningen'de yaşananlar, geri dönmem için bana büyük güven veriyor."