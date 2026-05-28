Jordi Cruijff, Ajax'ta çıtayı yüksek tutuyor ve taraftarlara söz veriyor

Jordi Cruijff, sezonun bitmesinden birkaç gün sonra Instagram'da bir paylaşımda bulundu. Ajax'ın teknik direktörünün, Amsterdam kulübündeki herkes için çıtayı yüksek tuttuğu anlaşılıyor.

"Zorlu bir sezonun sonu. Son maça kadar bize destek olan taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Ajax'ı ait olduğu yere geri getirmek için önümüzde hala çok iş var," diye yazıyor Perşembe günü sosyal medyada.

Cruijff buna ek olarak şunları söyledi: "Bu kulübün yüksek beklentilerini biliyoruz ve bu hedeflere ulaşana kadar durmayacağız," diyerek Ajax direktörü hedeflerini açıkça ortaya koydu.

Bu yılın başlarında göreve getirilen teknik direktör, geçen sezondan çok daha iyi bir performans sergilemek istiyor. Ajax sık sık zorluklar yaşadı, üç teknik direktör değiştirdi ve Vriendenloterij Eredivisie'de hayal kırıklığı yaratan bir beşinci sırada sezonu tamamladı.

Tüm bu aksiliklere rağmen, Conference League ön eleme turuna kalmayı başardı. Bunun için, Avrupa kupalarına katılma play-off'larında FC Utrecht'e karşı penaltı atışlarına gidilmesi gerekti.

Ajax'ın Míchel ile anlaşmaya vardığı artık kesinleşti. Kısa süre önce Girona ile küme düşen İspanyol teknik direktörün, yakında birkaç sezonluk bir sözleşme imzalaması bekleniyor.