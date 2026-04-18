Jordi Cruijff, Ajax için İspanyol bir teknik direktör atamaya oldukça sıcak bakıyor; Algemeen Dagblad üç ismi öne çıkarıyor

Kulüp gözlemcisi Johan Inan, Cumartesi günü Algemeen Dagblad gazetesinde, Jordi Cruijff'in Ajax için İspanyol bir teknik direktör atamaya oldukça meyilli olduğunu yazdı. Teknik direktörün gözünde birkaç aday var.

Inan'a göre Cruijff, aday listesini hazırladı. “İçeriden gelen bilgiler, listede özellikle İspanyol isimlerin yer aldığını doğruluyor. Cruijff'in listesinde hangi adayların yer aldığı şimdilik bir tahmin konusu. Ancak adayların hangi şartları yerine getirmeleri gerektiği açık.”

Gazeteci, Cruijff'in Ajax'ı hemen şampiyonluk mücadelesine sokabilecek, titiz bir teknik direktör aradığını biliyor. Ayrıca hücumcu ve eğlenceli futbol da önemli bir şart. Bunun yanı sıra, yeni teknik direktör, Amsterdam kulübünün oyuncularının değerini artırmayı da sağlamalı.

Cumartesi günkü gazetede birçok İspanyol teknik direktörün fotoğrafı yer alıyor. Inan, Xavi, Inigo Pérez (Rayo Vallecano) ve Míchel (Girona) isimlerini uygulanabilirlik, oyun tarzı ve değer yaratma açısından değerlendirmiş.

Kulüpsüz olan Xavi'nin önünde hemen büyük bir engel görülüyor. “FC Barcelona'da - söylendiğine göre - yıllık brüt yaklaşık 8 milyon euro kazanıyordu. Bu maaş kategorisi normalde Ajax için çok yüksek.”

Rayo teknik direktörünün maaş talepleri ise çok daha düşük olacaktır. Üstelik Inan, onda bir avantaj daha görüyor. “Pérez’in Rayo’da uyguladığı oyun prensipleri, Cruijff’in ilgisini çekecektir. O, çoğunlukla 4-2-3-1 dizilişiyle oynuyor. Bu sayede çok ve yüksek pres uyguluyor ve topu taşıyan oyuncularının sürekli pozisyon değiştirmesini ve sıklıkla doğrudan ileriye oynamasını sağlıyor.”

Míchel'in maaş talepleri açısından muhtemelen Xavi ile Pérez arasında bir yerde yer alıyor. “Buna ek olarak, Míchel'in pazarlık gücü de oldukça yüksek, çünkü Girona'daki performansı sayesinde birçok kulüp onunla ilgileniyor. Örneğin, gelecek sezon yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan Villarreal, gelişmeleri yakından takip ediyor. Yani, Cruijff'un Míchel'i Ajax'a çekmek için çok ikna edici bir argümanı olması gerekecek.”