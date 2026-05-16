Jordi Cruijff, Ajax hakkındaki inatçı söylentileri tek cümleyle çürütüyor

İspanya'da Ajax'ın Girona teknik direktörü Míchel ile sözlü bir anlaşmaya vardığına dair haberler doğru değil, teknik direktör Jordi Cruijff De Telegraaf'averdiği demeçte bunu vurguladı.

Ajax'ın yeni teknik direktörü aslında bu tür söylentilere yanıt vermek istemiyor, ancak gazeteci Mike Verweij yine de bir açıklama almayı başardı.

"Tek söyleyebileceğim, hiçbir teknik direktörle sözlü bir anlaşma yapılmadığıdır," diyen Cruijff, konuyu net bir şekilde ortaya koydu.

İspanyol basını Cuma günü, Míchel'in Ajax ile sözlü bir anlaşma yaptığını ve Girona'nın bu duruma çok öfkelendiğini yazmıştı. Muhtemelen Cruijff bu nedenle ortalığı yatıştırmak istiyor.

Míchel daha önce, on yedi sezon forma giydiği Rayo Vallecano'nun başında yer almıştı. Bu kulüple LaLiga'ya yükseldi; aynı şekilde 2020'de Huesca ve 2022'de Girona ile de aynı başarıyı elde etti. İspanyol teknik direktör, geçen sezon Girona ile Şampiyonlar Ligi'ne bile ulaştı.

Ancak bu sezon işler biraz daha zor gidiyor: takımı küme düşme mücadelesi veriyor - küme düşme hattının bir puan üzerinde bulunuyor. Pazar akşamı Atlético Madrid ile zorlu bir maç bekliyor, bir hafta sonra ise son rakip olarak Elche var.

Míchel, Mart ayında Fred Grim'den görevi devralan Óscar García'nın halefi olarak gösteriliyor. Ajax, bu sezona John Heitinga'yı teknik direktör olarak başladı, ancak birkaç hayal kırıklığı yaratan ayın ardından eski defans oyuncusu görevden alındı.