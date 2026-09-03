Jordi Cruijff, Ajax TV'ye verdiği röportajda transfer dönemini değerlendirdi. Amsterdam ekibinin sportif direktörü, Marcos Leonardo ve Tolu Arokodare'yi Amsterdam'a getirerek iki santrfor takviyesi yaptı ancak bu ikiliden Leonardo şu ana kadar henüz etki yaratabilmiş değil. Yine de Cruijff'un hiçbir endişesi yok.

Tolu (25), Wolverhampton Wanderers'tan satın alma opsiyonuyla kiralanırken Ajax, Leonardo (23) için Al-Hilal'e 20 milyon euronun biraz altında bir bedel ödedi. Sonuncusu şu ana kadar iki kez fileleri havalandırdı, ancak asıl dikkat çeken yanı değerlendiremediği (çok sayıdaki) fırsatlar oldu. Tolu ise dört gol atıp iki asist yaptı; üstelik Leonardo'ya karşı yalnızca iki maçta ilk tercih olmasına rağmen.

"Bir sportif direktörün işi, teknik direktörün her maç için tüm silahlara sahip olduğu bir kadro oluşturmaya çalışmaktır, çünkü her maç farklı bir savaş", diyen Cruijff, neden Tolu ve Leonardo'yu seçtiği sorusunu yanıtladı. "Bu yüzden aslında her tipte oyuncuya sahip olmanız gerekir. Forvetlerde de biri hava toplarında güçlü olmalı, diğeri ise on metre boş alana koşup çabuk şut çıkarabilmeli."

"Forvetlerde bence en önemli şey, her zaman doğru yerde durmalarıdır; çünkü bu durumda gol atma ihtimaliniz daha yüksek olur. Herkes biraz söylenebilir, 'evet, çok fırsat kaçırıyor!' diye", sözlerini Leonardo'ya getirerek devam eden Cruijff, "ama o her zaman doğru yerde oluyor. Yoksa zaten fırsat kaçırmazdı."

"Bir oyuncu hiç fırsat kaçırmıyorsa, bu doğru yerde durmadığı anlamına gelir. Bu yüzden ben, oyuncuların her zaman doğru yerde olmasını tercih ederim; şu an girmiyorlarsa da yakında girer. Benim için bunlar, bu ligde belli bir gol garantisi veren iki oyuncu. Bunu hissediyorsunuz."

"Bazen oyunculara, özellikle de gençlerse, zaman vermek gerekir ama iki oyuncuya da baktığınızda kariyerlerinde iyi istatistikler yakaladıklarını görüyorsunuz", diyen Cruijff, görüşünü böyle açıkladı. Teknik direktör Míchel Sánchez'in cumartesi akşamı son şampiyon PSV ile oynanacak dev maçta yeniden Tolu'yu tercih etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Don-Angelo Konadu, önündeki perspektif eksikliği nedeniyle satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak Lommel SK'ye gitti. Kasper Dolberg ise transfer döneminin son gününde, Trabzonspor'a satılan Franculino Djú'nun yerine bir oyuncu arayan FC Midtjylland'a gitmeye çok yaklaşmıştı. Ancak taraflar arasında hiçbir zaman anlaşma sağlanamadı ve Danimarkalı oyuncu bu nedenle santrfordaki yeri için mücadele etmek zorunda kalacak.