"Jordi Cruijff, Ajax formasıyla 95 maça çıkan oyuncuya sözleşme teklif etmeyi düşünüyor"

İtalyan transfer muhabiri Nicolò Schira, Ajax'ın Perr Schuurs ile temasa geçtiğini iddia ediyor. Amsterdam ekibi, 26 yaşındaki defans oyuncusuna sözleşme teklif etmeyi düşünüyor.

Şubat ayında Torino, Schuurs'un İtalya'daki sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucu feshedildiğini açıklamıştı. Son yıllarda şanssızlıklarla boğuşan savunma oyuncusu, rehabilitasyon sürecini Hollanda'da tamamlıyor.

Schuurs son maçını 21 Ekim 2023'te (!) Inter ile oynanan karşılaşmada çapraz bağlarını yırtarak oynamıştı. Limburger, ciddi aksiliklerle karşılaştı, tekrar ameliyat oldu, ancak dizinin iyileşmesi hâlâ gerçekleşmedi.

Ancak o an yakında geliyor. Schira'ya göre Ajax, Schuurs'a bir yıllık sözleşme teklif ederek ona bir gelecek sunmak ve bu süreçte yardımcı olmak istiyor.

Schuurs, 2018 ile 2022 yılları arasında Ajax'ta forma giymişti. Bu dönemde 95 resmi maça çıktı.

Johan Cruijff ArenA'da, şu anda Arsenal ve Manchester United'da oynayan Jurriën Timber ve Matthijs de Ligt ile rekabet etmişti.

Ajax'taki döneminin ardından Schuurs, Torino formasıyla 43 kez sahaya çıktı. Transfermarkt'a göre bir ara değeri 25 milyon avro olan oyuncunun piyasa değeri, şu anda 850.000 avroya geriledi.