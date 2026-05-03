Jordi Cruijff, Ajax'a kesin bir şart koştu: "Aksi takdirde başarısız olmuşum demektir"

Ajax – PSV (2-2) maçının ardından Hans Kraay junior, Jordi Cruijff ile konuştu. Kraay junior, Goedemorgen Eredivisie programında, Amsterdam ekibinin teknik direktörünün bu sırada iddialı açıklamalarda bulunduğunu açıkladı.

ESPN muhabiri, Johan Cruijff ArenA'nın kulislerinde maçın hemen ardından Cruijff ile konuştu. Kraay junior, daha sonra Johan Cruijff'in oğlu Jordi'ye verdiği eğitimi övdü.

66 yaşındaki Kraay, “Feyenoord’da sezon başında şampiyon olmak istediklerini söylediler. NAC, Heerenveen ve Heracles de bunu istiyordu” diye espri yaptı. Ardından Kraay, Ajax’ın teknik direktörüyle yaptığı görüşmeden bahsetti.

“Cruijff dün çok kısaca şöyle dedi: ‘Biliyorsun, Ajax’ta ara yıl diye bir şey yoktur. Eğer rekabet etmek istediğimizi söylersem, bu yeterli değildir. Gelecek sezon şampiyon olmalıyız’”, diye açıkladı Kraay.

Teknik direktör, Ajax’ın iki ya da üç sezon sonra değil, önümüzdeki sezon şampiyon olması gerektiğini düşünüyor. “’Önümüzdeki sezon şampiyon olmalıyız ve eğer olmazsa, ben başarısız olmuşum demektir’”, diye Cruijff’in sözlerini aktardı ESPN muhabiri.

Kraay daha sonra Cruijff’a Ajax’ın çok az parası olduğunu hatırlattı. Kraay’e göre teknik direktör bu konuda iyimser bir tavır sergiledi. “O zaman çok yaratıcı olmalıyız ve pahalıya aldığımız oyuncuları daha ucuza satmak zorunda kalacağız. Kiralamalar yapmamız gerekecek, ama şampiyon olmalıyız,” dedi Cruijff, Kraay’e.

Kraay’e göre, 52 yaşındaki futbol yöneticisinin tek bir amacı var. “’Ama ben buraya arkadaş edinmeye gelmedim. Buraya kararlar almaya geldim.’”