İspanyol oyuncu, Arjantinli süperstarla oynadığı zamanları çok özlüyor.

NE OLDU? Alba ve Messi, Camp Nou'da unutulmaz zamanlar geçirirken ünlü La Masia akademi sisteminin iki ürünü olarak nam saldılar ve dokuz yıl boyunca bir arada oynadılar.

Messi'nin 2021'de bonservissiz olarak Paris Saint-Germain'e gitmesi, Katalonya'daki verimli ilişkiyi sona erdirdi.

Ve Alba, yedi kez Ballon d'Or kazanan süperstarın Barcelona için büyük bir eksiklik olmaya devam ettiğini kabul etti.

NE SÖYLEDİLER: İspanyol oyuncu, Universo Valdano'ya Arjantinli süperstar Messi ile çalıştı yıllardan bahsetti:

"Birbirimizi çok iyi anlardık ve en doğru zamanı bulurduk. Tüm rakipler bizi zaten tanıdığı için bazı şeyler giderek zorlaşıyordu, ama o her zaman farklı bir yoldan gitmeyi başarırdı.

"Çok iyi bir ikili olduk. O varken her şey daha kolaydı. Asistlerimin neredeyse tamamını ona yaptım. Messi, oyunun her alanında dünyanın en iyisi."

BÜYÜK RESİM: Messi, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ile kupaya uzandı ve tüm zamanların en iyi futbolcusu olduğunu düşünenlerin sayısını artırdı.

Alba, "Tüm futbol taraftarları, çektiği tüm acılar ve futbola verdiği her şey için o kupayı Messi'nin kazanmasını istedi" dedi.

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SIRADA NE VAR? Barcelona, 2021 yılından beri Messi olmadan yoluna devam ediyor, çünkü finansal olarak zor bir dönemden geçtiler.

Ancak şu anda Barcelona'nın hocası olan Xavi, kaptanı olduğu eski takımını ligin zirvesine çıkardı ve aynı zamanda, Kral Kupası ve Avrupa Ligi'nde de yollarına devam ediyorlar.