İspanyol sol bek, Barcelona'nın Luis Suarez’le yollarını ayırmasının yanlış bir karar olduğunu düşünüyor.

Luis Suarez’in Atletico Madrid’deki performansıyla kendisini eleştirenleri susturduğunu kabul eden Jordi Alba, Barcelona’nın Uruguaylı oyuncuyu ligdeki direkt rakiplerinden birisine satma kararını da eleştirdi.

Geçtiğimiz yaz 6 milyon euro’luk bonservis ücreti karşılığında Atletico Madrid’in yolunu tutan Suarez, takımının kazandığı şampiyonlukta da büyük rol oynamıştı.

Barca, Uruguaylı yıldızın ilerleyen yaşı nedeniyle yolları ayırma kararı almıştı. Fakat Suarez, Atletico Madrid’in 7 yıl aradan sonra kazandığı şampiyonlukta gösterdiği performansla kendini yeniden kanıtlamıştı.

Alba’nın açıklamaları

İspanyol oyuncu, Barcelona’nın Suarez’i kadroda düşünmemesinin ve şampiyonluk yolundaki direkt rakiplerinden birine göndermesinin oldukça yanlış olduğunu düşünüyor.

Cadena SER’e yaptığı açıklamalarda Alba, şu ifadeleri kullandı: “Şaka gibi bir karardı. Onun Barcelona’ya çok katkısı oldu ve hiçbir şey uğruna onu gönderdiler, hem de en büyük rakiplerimizden birine!”

“Atletico ise Suarez’le şampiyon oldu. Onunla olan iyi arkadaşlığımızı bir kenara bırakıyorum, onun gibi bir forveti nereden bulacaksınız?”

“Öyle bir oyuncu bulmak zor. Tabii ki çok iyi forvetler var ama, onun Barcelona’da yaptıkları bambaşkaydı.”

Alba, eski takım arkadaşının Atletico Madrid’deki performansı hakkında şunları söyledi: “Ligi şampiyon tamamladı ve kendisini eleştirenleri susturdu. Barcelona’daki son sezonu pek de iyi değildi ama bu sezon kendisini tekrar kanıtladı.”

“Luis varken Barcelona’da çok güzel bir atmosfer vardı. Çok çalışkandı ve iyi bir takım oyuncusuydu. Zaten istatistikleri de ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Suarez, Barca tarihinde en çok gol atan üçüncü oyuncu.”

Suarez’in Barcelona kariyeri

2014 yılında Liverpool’dan transfer edilen Suarez, kısa süre içerisinde hem attığı gollerle hem de oyun tarzıyla Barcelona taraftarlarının kalbine girmeyi başarmıştı.

Katalan ekibinin formasını 283 kez terleten Uruguaylı yıldız, toplamda 195 gol atarken 113 kez de asist yaptı. Ayrıca Suarez, Barcelona’da 1’i Şampiyonlar Ligi ve 4’ü de La Liga şampiyonluğu olmak üzere 13 kupa kazandı.

Suarez’in Atletico Madrid karnesi

Diego Simeone, Uruguaylı yıldıza takıma katılır katılmaz ilk 11’de yer vermişti. Suarez de gösterdiği performansla teknik direktörünün güvenini boşa çıkarmamıştı. Atletico Madrid’in Real Madrid ve Barcelona’yı saf dışı bırakarak kazandığı şampiyonlukta en büyük pay sahiplerinden biri Suarez olmuştu. 32 maçta forma giyen Uruguaylı yıldız, rakip fileleri de 21 kez sarsmayı başardı.

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