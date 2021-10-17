Jordan Pickford, golü çalışmadığı yerden yedi

Everton, sahasında West Ham United'a 1-0 kaybederken maçın sonucundan daha fazla konuşulan şey ise Jordan Pickford'un su şişesiydi.

Premier Lig'in 8. haftasında Everton sahasında West Ham United'ı ağırladı. Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan West Ham United, puanını 14'e yükselterek ligin 7. sırasına yerleşti.

Ancak, maçın detaylarında ilginç bir olay vardı. Everton kalecisi Pickford'ın, karşılaşma öncesinde West Ham United adına penaltı vuruşlarını kullanan oyuncuların topu hangi köşeye gönderdiklerini içeren görselleri su şişesinin üzerine baskı olarak yerleştirdiği görüldü.

Pickford dersine iyi çalışmış

Everton'un İngiliz kalecisi Jordan Pickford, West Ham United maçı öncesinde, West Ham United oyuncularından Noble, Antonio ve Rice'ın penaltı vuruşlarında topu hangi köşeye yolladıklarını iyice ezberlemek niyetinde olduğu anlaşıldı. Pickford'ın, bu atışları zihnine daha iyi kazımak için penaltı vuruşlarındaki görselleri su şişesinin üzerinde kullanması oldukça dikkat çekiciydi.

Penaltı vuruşlarında dersine iyice çalışan Pickford, 74. dakikaya kadar maçta gol yemedi. Ancak, İngiliz kaleci maçın bitimine 15 dakika kala West Ham United oyuncusu Ogbonna'ya engel olamadı.

Böylece, Everton sahasında West Ham United'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Everton'un mağlubiyetinden ziyade, Pickford'un su şişesi konuşuldu.

Everton kalecisi Jordan Pickford, West Ham maçı öncesi dersine iyi çalışmış 📝 pic.twitter.com/WPoXjWrUkh — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) October 17, 2021

Everton'un Premier Lig'deki performansı nasıl?

Premier Lig'e Southampton'u evinde 3-1 yenerek başlayan Everton, ikinci maçında deplasmanda Leeds United ile karşılaştı ve sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Ligin 3. haftasında, Brighton'a konuk olan Everton, deplasmanda oynadığı maçı 2-0 kazandı. Ardından sahasında Burnley'i ağırlayan Maviler; mücadeleden 3-1 üstün ayrıldı.

Ligin 5. haftasında Aston Villa deplasmanına çıkan Everton takımı, müsabakayı 3-0 kaybetti. Sahasında, Norwich'i 2-0 yenerek moral bulan Everton, ligin 7. haftasında Old Trafford'da Manchester United'dan 1 puan almayı başardı ve maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Bu maçın ardından çıkışa geçeceği düşünülen Everton, sahasında West Ham United'a 1-0 yenilmekten kurtulamadı.

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