Jordan Henderson: Luis Suarez'i öldürmeye hazırdım

Jordan Henderson, Liverpool'daki ilk günlerinde Luis Suarez ile ciddi bir tartışma yaşadıklarını fakat sonrasında iyi bir ilişki kurduklarını söyledi.

'un tecrübeli kaptanı Jordan Henderson, takıma yeni transfer olduğu dönemlerde Luis Suarez ile antrenmanda yaşadıkları bir tartışmayı anlattı.

Jamie Carragher'ın hazırladığı "The greatest game with Jamie Carragher" isimli podcaste konuk olan Henderson, Liverpool'daki ilk günlerinde Luis Suarez'in bazı davranışlarının kendisini oldukça rahatsız ettiğini söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Eğer bir futbolcuysanız, eleştiriler ve sizden şüphe eden insanlar her zaman olacaktır. Ancak ben de genç bir oyucuydum ve Luis'in antrenmandaki bazı davranışları hoşuma gitmiyordu. Bana bu takımda oynayabilecek kadar iyi olmadığımı hissettiriyordu."

"Antrenmanda kollarını havaya kaldırıp benden şikayet ediyordu. 'Burada olmamalıyım' der gibiydi. Bu gerçekten canımı acıtmıştı. Aynı şeyi üç kez yaptıktan sonra patladım. O anda onu öldürmeye hazırdım."

Tecrübeli orta saha oyuncusu, yaşadıkları tartışmanın ardından Uruguaylı yıldızla yeni bir ilişki kurduklarını söylerken; "O noktadan sonra Luis ile iyi bir ilişkimiz oldu. Bir sonraki maçta ona bir gol pozisyonu hazırladım ve o da bana çok iyi davranmaya başladı. Birçok şey öğrendiğim büyük futbolcularından bir tanesiydi." şeklinde konuştu.

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Ocak 2011'de transfer olduğu Liverpool'da 82 kez gol sevinci yaşayan Suarez, 2014 yazında Ada'dan ayrılıp 'nın yolunu tuttu.

Suarez'den yaklaşık altı ay sonra Sunderland'den Liverpool'a transfer olan Henderson ise takımının formasıyla 338 maça çıktı ve kaptanlığa kadar yükseldi.