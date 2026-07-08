Jordan Henderson’ın babası, oğlunun Dünya Kupası’nda yaşadığı sakatlıkla ilgili şok edici ayrıntıları açıkladı

İngiltere'nin yıldızı Jordan Henderson'ın babası, oğlunun Dünya Kupası'nda, özellikle de Meksika'ya karşı kazanılan zaferin kutlamaları sırasında yaşadığı sakatlığın korkunç ayrıntılarını açıkladı.

"Daily Mail" gazetesine göre, Jordan Henderson'ın babası, İngiltere milli takımının yıldızının sol kolunu tamamen "kırdığını" doğruladı.

"Üç Aslanlar" takımı, Meksika'yı 3-2'lik çarpıcı bir skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi, ancak 36 yaşındaki Henderson'ın reklam panolarının üzerinden atlamaya çalışırken korkunç bir şekilde yere düşmesi, İngiltere'nin sevincini kabusa çevirdi.

Zaten bariyerin üzerinden atlamış olan Dan Burn, hemen sağlık görevlilerini çağırarak Brentford'lu orta saha oyuncusunun yanına hızla gelmelerini sağladı.

Henderson, turnuvanın geri kalanında forma giyemeyeceği kesinleşmesinin ardından şimdi ameliyat olmaya hazırlanıyor.

Bir kez Premier Lig şampiyonu olan oyuncunun babası Brian, bu şok edici sakatlığın korkunç ayrıntılarını açıkladı ve Daily Mail gazetesine şunları söyledi: “Sol kolundaki sakatlık kolunu tamamen kırdı, alçıya alınacak ve bundan sonrası uzmanların ne diyeceğine bağlı olacak.”

Henderson bir Meksika hastanesinde kalırken, takım arkadaşları ise Norveç ile oynayacakları heyecan verici maça hazırlanmak üzere Kansas City'deki kamp merkezlerine döndü.

Gök gürültülü fırtınalar, eski Liverpool oyuncusunun ABD’ye dönüş planlarının ertelenmesine neden oldu.

Ülkenin kuzeydoğusundaki evinde Meksika’ya karşı kazanılan maçı izleyen Brian, Harry Kane basın toplantısını verirken oğlunun sahadan taşınışını görene kadar, oğlunun şok edici yaralanmasının ciddiyetinin farkında değildi.

Eski polis memuru ve amatör futbolcu, Henderson’ın Dünya Kupası’nın geri kalan maçları boyunca arkadaşlarının yanında kalmayı planladığını da doğruladı.

Şöyle devam etti: “İlk başta düştüğünü sandım. Belki bileğini sıyırmış olabilir diye düşündüm. Harry Kane ile röportaj yapılıyorken ve bir sedye üzerinde Jordan’ın geçtiğini görene kadar durumun ne kadar ciddi olduğunu fark etmemiştim. Onu orada oksijen cihazı ve diğer aletlere bağlı halde gördüm.”

Şöyle devam etti: “Hemen orada bulunan kişisel asistanına mesaj attım ve ne olduğunu öğrenmeye çalıştım. Haberleri beklemek için bütün gece uyanık kaldım. Şu anda tek yapabileceğimiz beklemek. Takım arkadaşlarını terk etmeyecek. Her şey bitene kadar onlarla birlikte kalacak.”