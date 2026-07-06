Jordan Henderson için büyük endişe: Eski Ajax oyuncusu, Meksika - İngiltere maçının ardından sakatlandı

Jordan Henderson, Meksika ile İngiltere arasında oynanan heyecan verici Dünya Kupası maçı (2-3) sonrasında dikkat çekici bir sakatlık geçirdi. Eski Ajax oyuncusu, galibiyeti kutlarken Azteca Stadyumu’ndaki reklam panolarının üzerine düştü.

36 yaşındaki Henderson, Meksika maçında forma giymemişti, ancak maçın ardından The Three Lions'ın çeyrek finale yükselmesini kutladı.

Pazartesi sabahı, deneyimli orta saha oyuncusu hakkında büyük endişeler var. Henderson, maçın bitiş düdüğünün ardından takım arkadaşlarının yanına gitmek istedi ve bunun için bir reklam panosunun üzerinden tırmandı, ancak bu sırada kolunun üzerine düştü.

The Independent ve The Mirror dahil olmak üzere birçok İngiliz medya kuruluşu, bu olayı “tuhaf bir sakatlık” olarak nitelendirdi. Henderson, şiddetli ağrı içinde yerde kaldı.

İlk olarak Henderson sahada tedavi edildi. Ardından sedyeyle ve oksijen maskesi takılı halde sahadan çıkarıldı.

Sonunda Henderson, ileri tedavi için hastaneye kaldırıldı. İngiltere’de, Brentford’un tecrübeli oyuncusunun bu Dünya Kupası’nda bir daha sahaya çıkamayacağından endişe ediliyor.

Milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel, bileğinde ciddi bir sakatlık geçiren Henderson için durumun pek iyi görünmediğini doğruladı.