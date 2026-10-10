Jordan Henderson, cumartesi öğleden sonra Chelsea formasıyla Stamford Bridge’deki ilk maçında mutlak başrolü üstlendi. 36 yaşındaki orta saha oyuncusu, iki müthiş gol ve bir asistle Bournemouth karşısında alınan net 5-1’lik galibiyetin kahramanı oldu. Henderson, bir dakikayı biraz geçtikten sonra perdeyi açtı, kısa süre sonra ikinci golün hazırlayıcısı oldu ve ikinci yarıda Stamford Bridge’deki şöleni harika bir frikikle tamamladı.

Jorrel Hato’yu maç boyunca yedek kulübesinde tutan Chelsea, Bournemouth karşısında mükemmel başladı ve kilidi açmak için yalnızca 65 saniyeye ihtiyaç duydu. Justin Kluivert ise sakatlığı nedeniyle kadroda yoktu. Günün erken saatlerinde sözleşmesini 2034 ortasına kadar uzatan Cole Palmer, ceza sahasına girip topu Henderson’a çıkardı. Deneyimli eski Ajax orta sahası hiç tereddüt etmedi ve topu tek vuruşla uzak direğin iç kısmına çarptırarak ağlara gönderdi: 1-0.

Ev sahibi ekip baskısını hemen sürdürdü ve yaklaşık bir buçuk dakika sonra farkı ikiye çıkardı. Bu kez Henderson, Morgan Rogers’ın golünde asisti yapan isimdi. Ceza sahası yayının kenarından vuran Rogers, şutunun Bournemouth savunmacısı António Silva’ya çarpıp uzak köşeden ağlara gittiğini gördü. VAR, João Pedro’nun ofsaytta olup olmadığını inceledi, ancak 2-0 skorbordda kaldı.

Henderson böylece iki dakika 29 saniye içinde hanesine hem bir gol hem de bir asist yazdırdı. Opta’ya göre Premier League tarihinde bu kombinasyonu daha kısa sürede başaran tek isim Emile Heskey oldu. Henderson ayrıca 23. dakikada ikinci golüne de çok yaklaştı, ancak ceza sahası dışından yaptığı ince vuruş bir rakibe çarpıp az farkla auta çıktı.

İlk beş lig maçında yalnızca üç puan toplayan Bournemouth, ardından oyuna yeniden tutunmaya çalıştı. Rayan henüz altıncı dakikada çok iyi bir fırsat yakaladı, ancak dar açıdan şutunu dışarı gönderdi; daha sonra Emiliano Martínez ile karşı karşıya kaldığında da kaleciye takıldı. Martínez, Ryan Christie’nin dönen topunda da dikkatli davranarak konuk ekibin devre arasından önce farkı azaltmasını engelledi.

Chelsea ikinci yarıya da fırtına gibi başladı, çünkü João Pedro’nun 3-0’ı bulması için yalnızca 30 saniye yetti. Pedro Neto, Silva’nın hatasını değerlendirdi ve topu Brezilyalı forvete çıkardı; o da net bir vuruşla ağları buldu. Ancak Bournemouth pes etmedi ve 51. dakikada Evanilson ile skoru 3-1’e getirdi. Hücum oyuncusu, Moisés Caicedo’nun uzaklaştırmak istediği topu yakın mesafeden ağlara yönlendirdi.

Bu gol Bournemouth’a gözle görülür biçimde güven verdi ve konuk ekip oyunun kontrolünü ele aldı. Chelsea bir bölümde ciddi şekilde zorlandı, ancak João Pedro 67. dakikada Pep Chavarría’nın ortasını yakın mesafeden tamamlayarak belirsizliği sona erdirdi: 4-1. Birkaç dakika sonra ise öğleden sonranın mutlak zirvesi yaşandı; Henderson ceza sahası çizgisi üzerindeki serbest vuruşta topun başına geçti ve meşin yuvarlağı harika bir şekilde üst köşeye kıvırdı.

İkinci golüyle Henderson, Stamford Bridge’deki sıra dışı performansının altını çizdi. Liverpool’un eski kaptanı, 36 yaş 115 günlükken Chelsea tarihinde bir Premier League maçında en az üç gole doğrudan katkı veren en yaşlı oyuncu oldu.







