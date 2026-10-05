Fetih Kulübü, "Şarku'l Avsat" gazetesinin aktardığına göre, Suudi Profesyonel Ligi mücadelelerinde elde ettiği olumsuz sonuçlar nedeniyle Halid el-Atvi ile olan sözleşme ilişkisini iki tarafın karşılıklı rızasıyla sona erdirme kararı aldı.

Gazete, Fetih yönetiminin önümüzdeki dönemde takımı yönetecek yeni bir teknik direktör arayışına hızla giriştiğini açıklayarak, Faslı Jamal Sellami'nin görevi devralmaya en yakın isim haline geldiğine işaret etti.

Ürdün Futbol Federasyonu, Ürdün Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda gruplardan elenmesinin ardından Sellami'yi görevden almış, böylece Faslı teknik direktör Suudi Ligi'nde yeni bir maceraya müsait hale gelmişti.

El-Atvi'nin ayrılığı, Fetih'in lig puan sıralamasında yaşadığı zorlu durumun gölgesinde geliyor; takım, sezon başından bu yana topladığı 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle yalnızca 3 puana sahip olarak 15. sırada yer alıyor.

Fetih yönetiminin önümüzdeki dönemde, takımın gidişatını düzeltmek ve tehlike bölgelerinden uzaklaşmak amacıyla yeni teknik direktörün kimliğini netleştirmesi bekleniyor.