Lionel Messi ve Kylian Mbappe, PSG'nin Chicago Bulls'tan ilham alan yeni formasını tanıttı
Paris Saint-Germain, 2021-22 sezonunda kullanılacak dördüncü formayı tanıttı.
Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe, 1990'ların efsanevi Chicago Bulls takımından ilham alan tamamen beyaz formanın tanıtımını yaptı.
Ligue 1 devi Jordan Brand ile ortaklıklarını sürdürürken, NBA dünyasından ikonik bir figüre bir selam daha verildi.
Editörün Seçtikleri
- ŞİMDİ NE YAPIYOR? | Yarım kalanlara rağmen: İlhan Mansız
- YE, İÇ, OYNA | Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı etrafında yemek yiyebileceğiniz yerler
- PORTRE | Evine saldıran öfkeli kalabalığa kupa hediye etti: Sadio Mane
- ÖZEL | Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella: "Yunus Akgün muazzam bir futbolcu ve beni onurlandırıyor"
Yıldızlarla dolu takım, uzun zamandır beklediği Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sürecinde ve ligin ikinci yarısında yeni formayı giyecek.
Ne söylendi?
PSG, kulübün resmî internet sitesinde en son tasarımlarıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Jordan Brand ve Paris Saint-Germain, ilk kez piyasaya sürüldükten dokuz ay sonra 4. forma etrafında bir araya geliyor.
"Bu beyaz formayı sezonun ikinci yarısında erkek ve kadın takımları giyecek.
"Tasarımı, Chicago basketbol takımının ünlü formasına atıfta bulunuyor ve dört yılı aşkın bir süredir Paris Saint-Germain ile Jordan markası arasındaki iş birliğini devam ettiriyor.
"Şortları elmas deseni içeriyor ve koleksiyonun tamamı kulübün kimliğini, basketbolun ikonik kodlarını ve sokak kültürünü birleştiriyor.
Koleksiyonun tüm parçaları, cesur ve benzersiz bir stil yaratmak için futbol ve basketbol kodlarını karıştırıyor.”
Büyük resim
PSG, dördüncü formasını 10 Şubat'ta erken erişime sunacak, yaşam tarzı koleksiyonu ise 15 Şubat'ta mağazalarda olacak.
O gün, Mauricio Pochettino'nun ekibi, heyecanla beklenen Şampiyonlar Ligi son 16 mücadelesinin ilk maçında Real Madrid ile karşılaşacak.
PSG, Real Madrid maçından önce 11 Şubat Cuma günü Rennes'i konuk edecek. 19 Şubat'ta ise Nantes deplasmanına gidecek.