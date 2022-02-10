Lionel Messi ve Kylian Mbappe, PSG'nin Chicago Bulls'tan ilham alan yeni formasını tanıttı

Paris Saint-Germain, 2021-22 sezonunda kullanılacak dördüncü formayı tanıttı.

Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe, 1990'ların efsanevi Chicago Bulls takımından ilham alan tamamen beyaz formanın tanıtımını yaptı.

Ligue 1 devi Jordan Brand ile ortaklıklarını sürdürürken, NBA dünyasından ikonik bir figüre bir selam daha verildi.

Yıldızlarla dolu takım, uzun zamandır beklediği Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sürecinde ve ligin ikinci yarısında yeni formayı giyecek.

Ne söylendi?

PSG, kulübün resmî internet sitesinde en son tasarımlarıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Jordan Brand ve Paris Saint-Germain, ilk kez piyasaya sürüldükten dokuz ay sonra 4. forma etrafında bir araya geliyor.

"Bu beyaz formayı sezonun ikinci yarısında erkek ve kadın takımları giyecek.

"Tasarımı, Chicago basketbol takımının ünlü formasına atıfta bulunuyor ve dört yılı aşkın bir süredir Paris Saint-Germain ile Jordan markası arasındaki iş birliğini devam ettiriyor.

"Şortları elmas deseni içeriyor ve koleksiyonun tamamı kulübün kimliğini, basketbolun ikonik kodlarını ve sokak kültürünü birleştiriyor.

Koleksiyonun tüm parçaları, cesur ve benzersiz bir stil yaratmak için futbol ve basketbol kodlarını karıştırıyor.”

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#PSGxJordan collabs always produce gems! 💎



The new fourth kit for the 21/22 season is here, perfectly combining the identity of Paris Saint Germain, the iconic codes of basketball and the influence of street culture ❤️💙



🛒▶️ https://t.co/30pU9HBDQV pic.twitter.com/CzOHIjCulu — Paris Saint-Germain (@PSG_English) February 10, 2022

PSG, dördüncü formasını 10 Şubat'ta erken erişime sunacak, yaşam tarzı koleksiyonu ise 15 Şubat'ta mağazalarda olacak.

O gün, Mauricio Pochettino'nun ekibi, heyecanla beklenen Şampiyonlar Ligi son 16 mücadelesinin ilk maçında Real Madrid ile karşılaşacak.

PSG, Real Madrid maçından önce 11 Şubat Cuma günü Rennes'i konuk edecek. 19 Şubat'ta ise Nantes deplasmanına gidecek.