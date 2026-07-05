Jordan Bos'un diz sakatlığıyla ilgili son derece endişe verici bir haber geldi

Jordan Bos, Instagram sayfasında görünüşte ciddi olan diz sakatlığına ilişkin bir açıklama yaptı. Sakatlığın ciddiyeti veya süresi hakkında ayrıntıya girmese de, kullandığı ifadeler pek de iç rahatlatıcı değil.

Avustralya'nın Dünya Kupası'ndaki tüm maçlarına ilk 11'de başlayan Bos, Mısır maçında (1-1, penaltılarda mağlubiyet) da ilk 11'de sahaya çıktı.





Kanat bek, maça güçlü bir başlangıç yaptı, ancak ikinci yarıda talihsizlik yaşandı. Feyenoord'lu savunma oyuncusu topu ustaca sahada tuttu ve Mostafa Zizo'yu geçtikten sonra Rabia kayarak müdahale etti. Bos bu müdahale sırasında talihsiz bir şekilde yere düştü ve şiddetli ağrı ile hemen yerde kaldı.

Tekrar görüntülerinde, Mısırlı savunma oyuncusunun o anda sanki yere sabitlenmiş gibi duran Bos’un bacağına doğru kaydığı görüldü. Avustralyalı oyuncunun dizi bu sırada görünüşe göre ciddi bir darbe aldı. Oyuncu hemen ağrıyan dizine elini götürdü.

Ardından endişe verici görüntüler yaşandı. Bos kendi başına yürüyemedi ve sağlık ekibi tarafından saha altından soyunma odasına taşındı.

Bos, Instagram’da uzun süreli bir rehabilitasyona işaret ediyor gibi görünüyor. “Bu macerayı böyle bitirmek istemezdim, ama rehabilitasyon şimdi başlıyor ve daha güçlü bir şekilde geri döneceğim.”