Jong PSV ile Jong Ajax arasındaki mini zirve mücadelesi berabere bitti; Jong AZ, Jong FC Utrecht’i mağlup etti

Jong PSV, pazartesi akşamı Keuken Kampioen Divisie’de Jong Ajax karşısında galibiyete ulaşamadı. Eindhoven’daki maç 1-1 sona erdi. Aynı anda Jong AZ, Jong FC Utrecht karşısında 2-1’lik kıl payı bir galibiyet aldı.

Jong PSV - Jong Ajax 1-1

İki kulübün A takımları cumartesi günü Amsterdam’da karşı karşıya gelecek, ancak pazartesi akşamı sıra Eindhoven’da Jong PSV ile Jong Ajax’taydı. Jong Ajax, çeyrek saat sonra öne geçti; Emre Ünüvar, Levi Acheampong’un yerden çevirdiği topu ağlara gönderdi.

Ardından iki takım da maçın ikinci golü için fırsatlar yakaladı. Sonunda bu golü atan taraf Jong PSV oldu. Amir Bouhamdi, ceza sahası içinde Leroy Fränkel tarafından yere indirildi, verilen penaltıyı Austyn Jones gole çevirdi: 1-1. Maç da bu skorla sona erdi.

Jong AZ - Jong FC Utrecht 2-1

Jong FC Utrecht maça rüya gibi başladı, çünkü daha bir dakika dolmadan skor 0-1 oldu. Emmanuel Chigozie Owen savunma arkasına sarktı ve Kiyani Zeggen’i avladı; kaleci bu pozisyonda tamamen kusursuz değildi.

Bu erken yenilen golün Jong AZ açısından avantajı, maçı çevirmek için hâlâ bolca zamanının olmasıydı. Bunu da başardı. Derinlemesine gönderilen Ayoub Oufkir, 1-1’i uzak köşeden ağlara bıraktı, devre arasının hemen ardından ise Tycho de Wit 2-1’i tamamladı. Kalan bölümde başka gol olmadı.