Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Michael Reiziger, Ümit Hollanda kadrosunda tam sekiz AZ oyuncusuna yer verdi. Teknik direktör Leeroy Echteld, oyuncuları adına mutlu olurken özellikle kalecilerine övgüler yağdırdı.

Wouter Goes, Ro-Zangelo Daal, Elijah Dijkstra, Dave Kwakman, Kees Smit, Rome-Jayden Owusu-Oduro, Lewis Schouten ve Ayoub Oufkir; Norveç, Slovenya ve Bosna-Hersek ile kritik Avrupa Şampiyonası eleme maçlarına çıkacak Ümit Hollanda'nın kadrosunda yer alıyor.

Echteld, Reiziger'in güvenini oyuncularının gösterdiği gelişimin güzel bir takdiri olarak görüyor. Deneyimli çalıştırıcı, "Bunlar elbette aslında şimdiden Eredivisie seviyesinde oynayan ve orada da performans ortaya koyan yetenekli oyuncular" dedi.

Teknik adam, Ümit Hollanda'nın teknik ekibiyle ve özellikle teknik direktör Reiziger'le düzenli olarak temas halinde. "Oyuncuların durumuyla ilgili Michael ile elbette normal şekilde iletişim kuracağım."

Owusu-Oduro'nun çağrılması biraz dikkat çekici, çünkü ilk 11'deki yerini Jari De Busser'e kaybetti. Echteld, "Bence Rome-Jayden, Hollanda'nın en iyi genç kalecilerinden biri" dedi. "Onu son dönemde şu an olduğu kadar iyi görmemiştim."

Amsterdamlı teknik adam, şimdilik De Busser'den vazgeçmezken, "Burada yeri için mücadele ediyor ve antrenmanlarda sürekli daha iyi olmak için her şeyi yapıyor" ifadelerini kullandı. Belçikalı kaleci, cuma günü teknik direktör Mark van Bommel tarafından ilk kez milli takıma çağrıldı.

De Busser, yaklaşan milli maç arasında antrenmanlarda Senne Lammens (Manchester United), Maarten Vandevoordt (RB Leipzig) ve Mike Penders (Chelsea) ile rekabet edecek. Echteld, "Jari de iyi bir dönem geçiriyor. Her seferinde biraz daha iyi oluyor. Onun adına harika" dedi.



