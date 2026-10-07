‘Jong Hollanda’da gerçekten öne çıkıyor’: Hollanda Milli Takımı’nda yeni bir debutant mı geliyor?

Givairo Read’in Hollanda Milli Takımı’ndaki ilk maçına çıkması an meselesi. Voetbal International muhabiri Lentin Goodijk, VI ZSM podcastinde bunu beklediğini söyledi.

Jong Oranje, son derece zorlu bir Avrupa Şampiyonası eleme süreci geçirdi, ancak hâlâ finallere katılma umudunu koruyor. Salı günü grupta ikinci sıra güçlükle güvence altına alındı ve böylece teknik direktör Michael Reiziger’in ekibi play-off’a kaldı.

Goodijk’e, bu milli maç döneminde Jong Oranje’de kendisini olumlu anlamda hangi oyuncunun şaşırttığı sorulduğunda şu yanıtı verdi: “Maçlara baktığınızda mesela Givairo Read’in gerçekten ön plana çıktığını düşünüyorum.”

“Bunu zekice hamlelerinde, olgunluğunda, bir ikili mücadeleye girmesinde ya da topun yeniden ayağına geleceğini bildiği için bir adım geri atmasında görüyorsunuz. Ama aynı zamanda baskı altında topa sahipken doğru kararları veriyor ve kazanması gereken önemli ikili mücadeleleri de kazanıyor. Bunun için fiziksel güce de sahip.”

“Böylece, yüksek seviyede ve Şampiyonlar Ligi’nde de onlarca maç oynadığını fark ediyorsunuz. Bu, er ya da geç Hollanda Milli Takımı’na yükselecek bir oyuncu.”

“Elbette biraz şanssız; çünkü kendi mevkisinde önünde Denzel Dumfries ve Jurriën Timber gibi, belki de dünyanın en iyi beş sağ bekinden ikisi var. O yüzden takıma girmek hiç kolay değil” dedi Goodijk.

Ancak Goodijk’e göre Read, takımdaki tek yetenekli oyuncu değil. “Elbette Kees Smit’i de sayabilirsiniz. Belki Dies Janse de geleceğe dönük olarak gelişimini sürdürür. Sean Steur’u ise şimdi ilk kez Jong Oranje’de gördük. O da aslında çok rahat uyum sağlıyor. Yani bireysel olarak bu grupta gerçekten çok fazla yetenek var, sadece takım olarak henüz iyi performans gösteremiyorlardı. Şimdi buna biraz da kolektif performans eklendi.”