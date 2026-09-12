Mark Verkuijl, sevgilisi Elisa'nın vefatından bu yana ilk kez cuma günü ESPN kameralarının karşısına çıktı. Jong Ajax oyuncusu, RKC Waalwijk maçının ardından son derece zor durumunu açık yüreklilikle anlattı.

"Aslında iyi değilim" diyerek söze başladı yirmi yaşındaki orta saha. "Hayata yeniden devam etmekte çok zorlanıyorum. Mecburen devam etmeniz gerekiyor ama aslında devam etmek istemiyorsunuz, çünkü Elisa ne yazık ki hayatını kaybetti."

Elisa, 18 Aralık 2025'te koşu yaparken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Veenendaal'dan olan 21 yaşındaki kadın, travma helikopteriyle hastaneye kaldırıldı ancak yaralarına yenik düştü.

"Elisa benim için sıradan biri değildi" diye devam etti Verkuijl. "O gerçekten benim her şeyimdi, buraya da (De Toekomst, editör notu) her zaman gelirdi. Ajax'a hep birlikte giderdik, çünkü o da buraya yakın bir okulda okuyordu."

"O hayatımın aşkıydı. Sonra bir anda vefat ettiğinde, bundan daha zor bir şey yok. Futbolun dışında çok iyi değilim, hâlâ çok zorlanıyorum."

"Ama neyse ki futbol var; orada kafamı boşaltıp tam güç antrenman yapabiliyorum. Böylece biraz olsun kafam dağılıyor." Trajik olaydan dört gün sonra, Jong Ajax - RKC maçı öncesinde Elisa için etkileyici bir anma organize edilmişti.

Cuma günü Jong Ajax bir kez daha RKC ile karşılaştı. Özellikle bu rakibe karşı oynamak ne kadar zordu? "Tamamen dürüst olmam gerekirse, bunu pek düşünmemeye çalıştım. Yine de zor bir maç. Maça odaklanmaya ve yaşananları düşünmemeye çalıştım" diyerek sözlerini noktaladı Verkuijl.



