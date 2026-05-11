Jonathan Rowe, Şampiyonlar Ligi biletini kazanma mücadelesinde Napoli'ye muhteşem bir ters vuruşla büyük bir darbe indirdi

Bologna, Pazartesi akşamı Napoli deplasmanında son dakikada etkileyici bir galibiyet elde etti. Antonio Conte’nin takımı, maçın başında 0-2 geriye düşmesine rağmen güçlü bir geri dönüş yapacağını düşünüyordu, ancak Jonathan Rowe’un muhteşem bir ters vuruşuyla 90 dakikanın sonunda skor 2-3 oldu.

Maçın başlangıcı açıkça Bologna'nın lehineydi ve takım 10. dakikada cesurca öne geçti. Federico Bernardeschi, topu acımasızca üst köşeye göndererek skoru 0-1 yaptı. Hemen ardından Juan Miranda skoru ikiye katlayabilirdi, ancak şutu direkten döndü.

Napoli böylece ciddi bir uyarı aldı ve Giovane, Alisson Santos, Matteo Politano ve Scott McTominay ile beraberlik golü için fırsatlar yakaladı, ancak 34. dakikada gol yine karşı tarafta geldi. Giovanni Di Lorenzo'nun faulünün ardından Riccardo Orsolini penaltı noktasından golü attı: 0-2.

Maçın ilk yarısı bu skorla bitecek gibi görünüyordu, ancak Di Lorenzo ilk yarının uzatma dakikalarında hatasını telafi etti. Sağ bek, ceza sahasına kadar ilerleyip topu üst direğin altından ağlara gönderdi.

Böylece ikinci yarıda Napoli için her şey hala mümkündü ve Antonio Conte'nin takımı çok geçmeden durumu tamamen düzeltmeyi başardı. Rasmus Höjlund zekice oyunu okudu ve Alisson Santos'a kaçırılmayacak bir fırsat yarattı: 2-2.

Böylece momentum tamamen Napoli'ye geçti, ancak maç ikinci yarıda yavaş yavaş kilitlendi. Yine de bir galip çıktı: uzatma dakikalarında Vanja Milinković-Savić topu iyi uzaklaştıramadı ve Rowe bundan faydalandı. Muhteşem bir ters vuruşla skoru 2-3'e getirdi.

Bu, Şampiyonlar Ligi biletleri için verilen mücadele açısından ikinci sıradaki Napoli için oldukça acı bir yenilgi anlamına geliyor. Serie A’da geriye iki maç kalırken baskı iyice arttı; Donyell Malen’in forma giydiği beşinci sıradaki AS Roma, Napoli’nin sadece üç puan gerisinde.