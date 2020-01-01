Jonathan Greening: Man United, Pogba ve Bruno Fernandes'i birlikte oynatmalı

Jonathan Greening, Paul Pogba meselesinin bir an önce çözülmesi gerektiğini ve orta sahada Bruno Fernandes ile birlikte oynayabileceklerini söyledi.

Kırmızı Şeytanlar'ın eski futbolcusu Jonathan Greening, 'ın Paul Pogba ile Bruno Fernandes'i aynı anda oynatması gerektiğini söyledi.

Manchester United, uzun bir süredir sıkıntı yaşadıkları Paul Pogba'yı satış listesine koyma kararı almıştı. Ocak ayında ise Pogba yerine Sporting'den Bruno Fernandes transfer edildi.

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Bir dönem Manchester United forması da giyen Greening, kulübün Pogba meselesini bir an önce çözmesi gerektiğini dile getirdi:

Daha fazla takım

"Paul Pogba durumunu çözmeleri gerekiyor çünkü o çok iyi bir oyuncu ve formdayken inanılmaz işler yapıyor. Pogba'yı iyileşip sahalara döndükten sonra Bruno Fernandes ile birlikte izlemek isterim. Scott McTominay veya Fred'in yerine Pogba'nın gelişiyle iki oyuncu da seviye atlayacaktır. Eğer kalırsa kendini kanıtlamış olur. Mutlu ve formda olursa takım için inanılmaz bir katkı olur."

Manchester United, koronavirüs nedeniyle lige ara verilmeden önce 45 puanla 5. sırada yer alıyordu.