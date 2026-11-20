Bayern Münih, teknik direktör Vincent Kompany'nin dönüşünde Bundesliga'nın 10. haftasında 1. FC Köln ile 1-1 berabere kaldı. Bayernli oyuncuların notları ve değerlendirmeleri.

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Kompany, eksikleri bulunan Münih ekibinin ilk 11'inde, millî maç arasından önce 1. FSV Mainz 05'i 2-1 yendikleri karşılaşmaya göre yalnızca bir değişiklik yaptı: Kalede, ayağından sakatlanan kaptan Manuel Neuer'in yerine Jonas Urbig oynadı.

Mikey Moore, 12. dakikada Köln'ü öne geçirdi. Kısa süre sonra Harry Kane sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı . Nathaniel Brown beraberlik golünü attı (37.). Ardından Michael Olise de oyundan çıkmak zorunda kaldı ve Münih ekibinin hücumdaki kadro sıkıntısı daha da arttı.

Bayern Münih'in 1. FC Köln maçındaki notları: Jonas Urbig

Asıl yedek kaleci olan Urbig, takımının bu sezonki 17. resmî maçında dokuzuncu kez forma giydi. Yedikleri golde Moore, Urbig'i çalımladı ancak kalecinin belirgin bir hatası yoktu. 51. dakikada Moore'un yakın mesafeden şutuna harika bir refleksle karşılık verdi. 57. dakikada ise Köln'ün Said El Mala ve Linton Maina ile yakaladığı iki pozisyonda daha da iyiydi. Notu: 1,5.

Bayern Münih'in 1. FC Köln maçındaki notları: Konrad Laimer

Golü yemelerinden hemen önce, rakip yarı sahanın ilerisinde Olise ile bir anlaşmazlık yaşadı. Başlangıçta genel olarak son maçlarına kıyasla daha etkisizdi, aradan sonra toparlandı. Örneğin 54. dakikada Karl'ın çok önemli fırsatı öncesindeki pası ve 65. dakikada olası bir kontra atağı engellemesi başarılıydı. Notu: 3,5.

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Bayern Münih'in 1. FC Köln maçındaki notları: Dayot Upamecano

Stoperde gayet sağlam bir performans sergiledi. Oyundan çıkarken fazla zaman geçirdiği için Kim ancak gecikmeli olarak sahaya girebildi. Notu: 3.

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Bayern Münih'in 1. FC Köln maçındaki notları: Jonathan Tah

Yine Min-Jae Kim'e tercih edildi. İlk yarıda birkaç kez başarılı müdahalelerde bulundu; 11. dakikada Said El Mala'ya karşı yaptığı müdahale bunlardan biriydi. Notu: 3.

Bayern Münih'in 1. FC Köln maçındaki notları: Josip Stanisic

Alphonso Davies'in sakatlığı ve Brown'a hücumda ihtiyaç duyulması nedeniyle sol bekte şu an Stanisic'ten başka seçenek yok. Savunmada zorlanmadı, hücumda ise etkili olamadı. Notu: 4.

IMAGO

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Bayern Münih'in 1. FC Köln maçındaki notları: Joshua Kimmich

Topla çok sık buluştu ve başlangıçta etkili işler de yaptı. Kane'in ofsayt pozisyonunda direkten dönen kafa vuruşu öncesindeki ortası bunlardan biriydi. Ancak erken gelen golde geriye dönerken çok ağır kaldı. Kaptanlık görevini üstlenen Kimmich, aradan sonra kayda değer bir etki yaratamadı. Notu: 4,5.

Bayern Münih'in 1. FC Köln maçındaki notları: Aleksandar Pavlovic

Kimmich'in yanında uzun süre göze çarpmadı. 76. dakikada uzaktan çektiği şut az farkla dışarı çıktı. 82. dakikada yaptığı kötü bir top kaybıyla Köln'e çok önemli bir fırsat verdi. Notu: 4,5.

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Bayern Münih'in 1. FC Köln maçındaki notları: Michael Olise

Laimer ile yaşadığı anlaşmazlık, erken gelen golün başlangıcı oldu. Kane'in oyundan çıkmasının ardından sağ kanat oyuncusu zaman zaman santrfor bölgesinde de göründü ancak hem burada hem de sağ kanatta kapasitesinin çok altında kaldı. İlk yarının sonlarına doğru başarısız bir şut girişiminin ardından tedavi gördü ve devre arasında oyundan alındı. Notu: 5.

IMAGO

Bayern Münih'in 1. FC Köln maçındaki notları: Lennart Karl

Hayal kırıklığı yaratan millî maç döneminin ardından (Hollanda'ya karşı yalnızca kısa süre forma giydi) Köln karşısında oldukça silik kaldı. 54. dakikada kalenin önünde boş durumda topla buluştu ancak şutu dışarı gitti. Notu: 5.

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Bayern Münih'in 1. FC Köln maçındaki notları: Nathaniel Brown

Alternatiflerin yokluğunda, asıl mevkisi sol bek olan Brown yine sol kanatta başladı. Başlangıçta hamleleri pek iyi sonuç vermedi ancak daha sonra uzaktan attığı önemli beraberlik golünü kaydetti. Notu: 2,5.

Bayern Münih'in 1. FC Köln maçındaki notları: Harry Kane

Üst üste beşinci resmî maçında da gol atamadı ancak sahada yalnızca 20 dakika kaldı. Kane, 5. dakikada ofsayt pozisyonundayken yaptığı ve direkten dönen kafa vuruşunun ardından 15. dakikada Joël Schmied ile girdiği mücadelede ayak bileğinden sakatlandı. Bir süre daha aksayarak sahada kaldı ve 20. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı . Notu: 3,5.

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Bayern Münih'in 1. FC Köln maçındaki notları: Oyuna sonradan girenler

Tom Bischof: Sakatlanan Kane'in yerine henüz 20. dakikada oyuna girdi. Sonrasında 10 numara ve 9 numara pozisyonları arasında gidip geldi. Asıl mevkisi ön libero olan Bischof çoğunlukla santrfor oynadı ve beklendiği gibi orada zorlandı. Yine de Brown'ın beraberlik golünün pasını verdi. Notu: 3,5.

Tim Binder: Devre arasında sakatlanan Olise'nin yerine girdi ve hücumun sağında oynadı ancak orada hiç etkili olamadı. Notu: 5.

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Jamal Musiala: 70. dakikada Laimer'in yerine oyuna girerek yaklaşık iki aylık sakatlık arasının ardından sahalara döndü. 80. dakikada bir anda kalenin önünde topla buluştu ancak yakın mesafeden şutu engellendi. Notu: 4.

Min-Jae Kim: Aslında 70. dakikada oyuna girmesi gerekiyordu ancak sahaya gecikmeli olarak çıkabildi. Not verilmedi.

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Noah Codjo-Evora: 19 yaşındaki Fransız oyuncu, 87. dakikada Pavlovic'in yerine girerek profesyonel düzeydeki ilk maçına çıktı. Not verilmedi.