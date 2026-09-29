Şu anda Almanya'nın rekortmen şampiyonu, geleceğin bir numaralı kalecisi olarak görülen Jonas Urbig'in arkasına yeni bir iki numara arıyor. Zira mevcut bir numara Manuel Neuer (40) ile yedek kaleci Sven Ulreich (38), yaz aylarında kariyerlerini noktalayabilir.

İkisinin de sözleşmesi mevcut sezonun ardından sona eriyor. Özellikle Neuer, son haftalar ve aylarda bunun aktif profesyonel kariyerindeki son sezon olabileceğini birkaç kez ima etmişti.

"Maçlara, 'Bu benim son maçım' demek için çıkmıyorum; belki şu ya da bu statta son kez oynamış olsam da. Ama bırakacak gibi görünüyorum", dedi örneğin ağustos ayında Tegernsee'deki yaz kampı sırasında.

Bild'in haberine göre bu nedenle Bernd Leno, Bayern yöneticilerinin gündemine girdi. Hâlihazırda Premier League kulübü Fulham ile sözleşmesi bulunan ve uzun yıllardır orada kaleyi güvenilir bir ilk tercih olarak koruyan file bekçisi, buna göre bu iki tecrübeli ismin halefi olabilir.

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Bernd Leno Bundesliga'da daha önce hangi takımda oynadı?

Bundesliga, Leno'yu Bayer 04 Leverkusen döneminden tanıyor. Tecrübeli kaleci burada 2012 ile 2018 arasında 304 maça çıktı. Alman Milli Takımı formasını da dokuz kez giydi. Hatta bazı uzmanlar, Jürgen Klopp döneminde DFB takımına geri dönme şansı olduğunu düşünüyor. Son olarak 2021'de Almanya formasını giymişti.

Bayern açısından avantajlı olan nokta, 34 yaşındaki kalecinin Fulham ile sözleşmesinin yalnızca 30 Haziran 2027'ye kadar sürmesi ve gelecek yaz bonservissiz olarak kadroya katılabilecek olması. Duyumlara göre Londra ekibinin uzatma opsiyonu bulunsa da, bir transferin o durumda da aşırı maliyetli olması beklenmiyor.

Leno'nun da Almanya'ya ve Bundesliga'ya dönüşe sıcak baktığı, her ne kadar büyük olasılıkla Urbig'in arkasında iki numara statüsüyle yetinmek zorunda kalacak olsa da, belirtiliyor.

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FC Bayern Münih ile adı anılan diğer kaleci kim?

Kısa süre önce Bild, "Bayern Insider" podcast'inde Augsburg'un kalecisi Finn Dahmen'in (28) de rekortmen şampiyonun listesinde yer aldığını ortaya çıkardı. Leno'ya benzer şekilde FC Augsburg kalecisi de Münihli yöneticilerin gelecekte Urbig'in yedeği rolü için tasavvur ettiği profile oldukça iyi uyuyor.

Onun teknik direktörü Manuel Baum da Bayern'e transfer ihtimalinin kapısını biraz araladı. "Bir oyuncu Bundesliga'nın en iyilerinden biriyse, Bundesliga'daki en iyi takımların gündeminde olması kesinlikle normaldir. Augsburg'da zaman zaman ortalamanın üzerinde performans gösteren oyuncuların ayrılmasına izin vermek de zaten felsefenin bir parçası" dedi Baum, Bild'e.