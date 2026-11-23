Ara transfer dönemi öncesinde Paris Saint-Germain üzerindeki baskı artıyor. Takım hücum hattında yeni bir darbe alırken kulüp, Avrupa'daki bazı önemli kanat oyuncularını takip etmeyi sürdürüyor.

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Teknik direktör Luis Enrique, Désiré Doué'nin sakatlığıyla büyük bir darbe aldı. Cumartesi günü sağ dizinde ön çapraz bağ kopması yaşayan Doué, bu ayın sonundan önce ameliyat edilecek ve sezonun geri kalanında forma giyemeyecek. Takım, Gürcü oyuncu Khvicha Kvaratskhelia'yı da geçen 21 Ekim'de aynı nedenle kaybetmişti. Bu da kanatlardaki en önemli iki ismin sezon sonuna kadar takımdan uzak kalacağı anlamına geliyor.

İki sakatlık, PSG yönetimini eksikliği gidermek için birden fazla seçenekle karşı karşıya bırakıyor. Kulüp, şu anda Fransa'nın birinci veya ikinci liginde forma giyen bir oyuncuyu kadrosuna katmasına izin veren "joker kartı" adlı uygulamayı kullanabilir ya da ocak ayında açılacak ara transfer dönemini bekleyebilir. Bu ikinci yol, kulübün önündeki çözüm listesini genişletiyor.

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Luis Enrique, Doué'nin sakatlığı hakkında şunları söyledi: "Zor bir durum ama profesyonel futbolcuların hayatı böyle. Transfer piyasasında hâlâ seçeneklerimiz var ama oyuncularımı sakat görmekten hoşlanmıyorum. Désiré Doué'nin mentalitesini düşündüğümde, iki kat daha güçlü ve her zamankinden daha güçlü döneceğini biliyorum. Endişeli değilim, bunlar her futbolcunun aşması gereken şeyler."

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İspanyol teknik adamın ara transfer dönemine kadar kanatlarda sınırlı seçeneği bulunuyor: Mika Godts, Quentin Ndjantou ve Maghnes Akliouche. Bunun yanı sıra, klasik özelliklere sahip gerçek bir santrforun eksikliği nedeniyle forvet pozisyonunda görev verdiği Ferran Torres ve Ousmane Dembélé'yi asıl mevkilerine geri döndürme ihtimali de var.

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Abdessamad Ezzalzouli, Paris Saint-Germain'in bir süredir takip ettiği isimlerden biri. Faslı oyuncu, Sevilla ile oynanan son Endülüs derbisinde, Real Betis'i 2-0 öne geçiren Antony'nin golünde yaptığı katkı dışında alışılmış seviyesinin altında kaldı. Yine de Faslı kanat oyuncusu, 13 maçta 4 gol atıp 1 asist yaparak sezona iyi bir başlangıç yaptı.

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Bu rakamlar, Ezzalzouli'nin 43 maçta 15 gol atıp 13 asist yaptığı geçen sezonun devamı niteliğinde. Oyuncu, 2024-2025 sezonunda ise 49 maçta 9 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti. Sözleşmesindeki serbest kalma bedeli 60 milyon euro. Bu tutarın %84'ü Real Betis'e, %16'sı ise Barcelona'ya gidecek; bu da 9,6 milyon euroya karşılık geliyor.

PSG oyuncuyu takip etse de eski menajeri, Real Betis ve yeni danışmanı daha önceki açıklamalarında herhangi bir temas olduğunu ya da Ezzalzouli'nin İspanyol kulübünden ayrılmak istediğini yalanlamıştı. Ancak Fransız ekibinin içinde bulunduğu yeni koşullar dosyayı yeniden hareketlendirebilir. Bu durum, oyuncuyla ilgili başka gelişmelerle de aynı zamana denk geliyor: Marca gazetesinin haberine göre Spor Tahkim Mahkemesi, eski temsilcileriyle olan sözleşmesini haklı bir neden olmadan feshettiği için Ezzalzouli'nin onlara 230 bin eurodan fazla ödeme yapmasına hükmetti.

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Başka bir seçenek: Betis, Ezzalzouli'yi PSG'ye bırakmazsa ne olacak?

Fransız gazetesi L'Équipe'in aktardığına göre PSG'nin hesaplarında yer alabilecek diğer ve daha hızlı seçenek, Fransa liginin yönetmeliğinde yer alan joker kartı. Bu uygulama, kulüplere olağan iki transfer dönemi dışında tek bir oyuncu kadroya katma imkânı tanıyor. Bunun şartı, oyuncunun birinci veya ikinci ligde Fransa'daki bir kulüpte oynama lisansına sahip olması. Bu da Paris Saint-Germain'e ocak ayını beklemeden yerli bir alternatif arama fırsatı veriyor. Ayrıca belirli istisnai durumlarda "tıbbi joker" ile oyuncu transfer etme imkânı da bulunuyor. Bu durumların başında kalecinin ya da yedeğinin vefatı veya ağır sakatlığı ile bir oyuncunun Fransa Milli Takımı'nda forma giyerken belirli tıbbi ve idari şartlar altında sakatlanması geliyor. Dolayısıyla Doué'nin sakatlığı, PSG'ye bu mekanizma aracılığıyla Ezzalzouli gibi yabancı bir oyuncuyu kadrosuna katma hakkı vermiyor ve Faslı oyuncunun transferi ara transfer döneminin açılmasına bağlı kalıyor.

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