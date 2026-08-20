Johnny de Mol, perşembe akşamı KIJK adına FC Sion - Ajax maçının canlı yayınındaki büyük teknik sorunlar için özür diledi, ancak kapanış mesajı birçok izleyicinin tepkisini çekti. Sunucu, sıkıntılı başlangıca rağmen “izleyici ve Ajax için başarılı bir akşam” ifadesini kullandı; oysa ücret ödeyen izleyiciler açılış bölümünün büyük kısmını kaçırmıştı.

Conference League play-off turundaki mücadele için taraftarların maçı KIJK üzerinden izleyebilmesi adına tek seferlik 4,99 avro ödemesi gerekiyordu. Ancak canlı yayın siyah ekran verdiği için maç öncesi yayını ve ilk çeyrek saat izlenemedi, bunun ardından sosyal medyada sayısız şikayet paylaşıldı.

Maçın ardından De Mol, analist Richard Witschge ile yaptığı kısa maç sonu değerlendirmesinde sorunlara değindi. Sunucu, “Kapatıyoruz. Yayının başlangıcı için bir kez daha özür dilemek istiyoruz. Orada kısa süreliğine işler ters gitti, yayın zorlukla başladı. Aslında Ajax gibi o da zorlukla başladı” dedi ve bunu gülümseyerek söyledi.

Bunun ardından izleyicilerin bir bölümünün hiç hoş karşılamadığı bir kapanış geldi. De Mol, olası bir telafi hakkında hiçbir şey söylemeden, “Sonuçta altı gollü bir gol şöleni oldu. Bence izleyici ve Ajax için başarılı bir akşamdı. İzlediğiniz için teşekkürler ve belki bir dahaki sefere görüşürüz” ifadelerini kullandı.

X'te çeşitli izleyiciler, bu sonuca pek anlayış göstermediklerini belirtti. Kevin van den Ende (Cavinsky), “Parayı geri verin, KIJK” diye yazarken, bir başka kullanıcı da “Gerçekten berbat, bir de De Mol çıkıp: 'Üzgünüz ama gol şöleni vardı' diyor” yanıtını verdi.

Ron Michielsen de sunucunun sözlerinden gözle görülür şekilde rahatsız oldu. X'te, “Johnny yayını şu sözlerle kapatıyor: ‘... izleyici ve Ajax için başarılı bir akşam... Ve belki görüşürüz.’ Senin o açgözlü ihtiyarınla ne düşündüğünü sanıyorsun?!” diye yazdı.











