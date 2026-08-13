FC DAC 1904 karşısındaki 6-0’lık galibiyetin ardından FC Twente’nin Konferans Ligi play-off’larına kalacağı konusunda artık hiçbir şüphe kalmamıştı ancak perşembe günü Slovakya’daki rövanşta sergilenen berbat performansın (3-3) ardından hayal kırıklığı hakim. Teknik direktör John van den Brom, takımının yapılan anlaşmalara uymadığını görüyor.

Twente maça fena başlamadı ve Max Bruns ile Marko Pjaca’nın golleriyle 0-2 öne geçti, ardından ise keskinlik tamamen kayboldu ve ev sahibi ekip geri düşmesine rağmen skoru 3-2’lik üstünlüğe çevirdi. Uzatma dakikalarının derinlerinde Pjaca, Twente’nin onurunu ve Hollanda ülke puanı için 0.083 puanı kurtardı.

Van den Brom, dört gün önce sc Heerenveen deplasmanında alınan 1-0’lık yenilginin ardından, “Geçen pazarın ardından hepimizin beklediği reaksiyonu verememiş olmamız beni hayal kırıklığına uğrattı” dedi. “Bence maça çok iyi başladık. Görmeyi umduğum reaksiyon buydu ama ilk yarının sonlarına doğru daha zayıf buldum.”

Van den Brom da bu nedenle müdahalede bulundu ve Max Bruns, Ramiz Zerrouki ile Daan Rots’u sırasıyla Krzysztof Kurowski, Mathias Kjølø ve Pjaca için oyundan aldı. “Bunu da istiyorduk, pazar gününü göz önünde bulundurarak.” Twente, pazar günü kendi sahası Grolsch Veste’de PEC Zwolle’yi ağırlayacak.

“Ama sonuç şu ki bu, kaliteye ve seviyeye de katkı sağlamadı, takım olarak sahip olduğumuz istek ve anlaşmalara da. Herkesin buna uyması gerekiyor ve biz bunu kesinlikle yapmadık” diyen Van den Brom, takımının performansına dair acı bir sonuca vardı.

“Orta sahada bir kare oluşturmak, kanat oyuncularını geniş tutmak, rakibin yarı sahasında oynamak ve yüksek tempoda kalmak. İlk yarıda yaptıklarımızı ikinci yarıda artık görmediniz. Herkesin kendi görevini yapması gerekiyor. Bunu yapmazsanız her rakibe karşı zorlanırsınız” ifadelerini kullandı Van den Brom.

Joël Drommel için ise bu özel bir maçtı. Kaleci, beş yılı aşkın bir sürenin ardından Enschede’ye döndü ve perşembe günü ilk dakikalarını oynadı.“Dün antrenmanda oynayacağımı duydum. Buna inanılmaz sevindim. Burası bana tanıdık geliyor. Stat, kulüp, hiçbir şey değişmemiş, sadece oyuncular ve teknik ekip değişmiş” dedi.

Drommel, performansına karmaşık duygularla baktı. “Birkaç iyi degajım ve kurtarışım vardı ama aynı zamanda yediğimiz üç gol de var, ilkinde de bir leke vardı.” Maçla ilgili olarak Drommel, “Özellikle ikinci yarı iyi değildi. İki maçın toplamında skor 9-3, olumlu taraf bu ama oyunun daha iyi olması gerekiyor” dedi.

“Çok fazla fırsat verdik. Bir seviye daha yukarı çıkmamız gerekiyor. Maçın ardından ortam biraz daha sessizdi. Sezon daha çok erken, pozitif kalmalıyız. Yine de 3-3’ü bulduğumuz için mutluyum, böylece sahadan yenilgiyle ayrılmadık” diyerek sözlerini tamamladı Drommel.