FC Twente, perşembe akşamı Konferans Ligi play-off turu ilk maçında FK Qarabag ile karşılaşacak. John van den Brom, Tukkers'ın ilk 11'ini açıkladı.
Lars Unnerstall, Tukkers'ta kaleyi korumaya devam ediyor. FC Twente'nin savunma dörtlüsü sağdan sola doğru Bart van Rooij, Robin Pröpper, Ruud Nijstad ve Aske Adelgaard'dan oluşuyor.
Orta sahada kontrolü Ramiz Zerrouki'nin sağlaması beklenirken, yanında Daouda Weidmann görev yapacak. Fransız oyuncu sezona güçlü bir başlangıç yaptı; dört maçta iki gol ve iki asist üretti.
Marko Pjaca, Daan Rots ve Sondre Ørjasæter, Twente orta sahasında daha ileri uçta görev yapacak isimler olacak. Asıl mevkisi kanat olan Rots ise yeniden '10 numara' rolünü üstlenecek. Wout Weghorst, perşembe akşamı Grolsch Veste'de en uçta forma giyecek.
FC Twente'nin ilk 11'i: Unnerstall; Van Rooij, Pröpper, Nijstad, Adelgaard; Zerrouki, Weidmann; Pjaca, Rots, Ørjasæter; Weghorst