John van den Brom ayrılığına gülüyor ve açık konuşuyor: "Onun gittiğine sevindim!"

John van den Brom’un FK Karabağ karşısında bir sorunu eksildi ve bundan memnun. UEFA Konferans Ligi’ndeki play-off mücadelesi öncesinde ESPN’e ayrılan Abdellah Zoubir hakkında konuştu.

Milan van Dongen, ESPN adına Karim El Ahmadi ile birlikte maçı değerlendirirken söze doğrudan Fransız-Faslı orta saha oyuncusundan giriyor. “Karim, Zoubir’in iyi bir oyuncu olduğunu söyledi ama o artık yok.”

Van den Brom gülmesini engelleyemiyor. “Kesinlikle öyle, evet. Gittiğine sevindim” diyor FC Twente teknik direktörü. “Geçen hafta Dinamo Kiev’e karşı (2-0) oynadı, ardından sözleşmesini feshetti ama şimdi nerede? Sanırım bir yerlerde çölde.”

Bir dönem Hibernian FC ve RC Lens formaları da giyen eski oyuncu, nisan ayında Karabağ’dan ayrılacağını zaten açıklamıştı ancak Dinamo Kiev maçının ardından Katar Yıldızlar Ligi’nde mücadele edecek Al-Shahania SC’ye gitti.

Van Dongen, “Zoubir ayrılmak istiyordu ama sen onun gitmesine sevindin” diye espri yaparken, 59 yaşındaki Amersfoortlu çalıştırıcı da 34 yaşındaki oyuncunun Azerbaycan temsilcisinde önemli bir güç olduğunu kabul ediyor.

“Kesinlikle en iyi oyunculardan biriydi. O yüzden oynamamaları her zaman güzeldir” diyerek bunu doğruluyor. Zoubir’in yokluğuna rağmen Van den Brom güçlü bir rakip bekliyor. Tecrübeli teknik adama göre Karabağ, neredeyse tamamı topu isteyen ve bu konuda risk alan oyunculardan kurulu, iyi ve hücumcu bir takım.