Chelsea'nin eski kaptanı John Terry, Arsenal'ın yıldızlarından birine yaptığı olağanüstü övgüyle tartışma yarattı. Terry, söz konusu oyuncuyu hiç tereddüt etmeden mevkisinde "şu anda" dünyanın en iyisi olarak gösterdi.

Reklam

Söz konusu isim, Arsenal'ın İspanyol kalecisi David Raya. Raya, Ağustos 2023'te Brentford'dan önce kiralık olarak Arsenal'a katılmış, ertesi yıl transfer 27 milyon sterlin karşılığında kalıcı hale gelmişti.

31 yaşındaki kaleci, takımın Premier Lig şampiyonu olduğu ve Şampiyonlar Ligi finaline yükseldiği geçen sezon Arsenal'ın başarısındaki temel unsurlardan biriydi.

Raya bu sezon da aynı performansı sürdürerek Arsenal'ın 11 haftanın ardından Premier Lig'in zirvesinde 6 puan farkla öne geçmesine katkı sağladı. Bu da Terry'nin ona olağanüstü bir not vermesine yol açtı.

Chelsea'nin eski kaptanı, Rory Jennings'e verdiği röportajda şunları söyledi: "Raya'ya baktığınızda 'Bu kadar kaliteli olduğunu kim tahmin ederdi?' diye soruyorsunuz. Yüzde 100 dünyanın en iyi kalecisi."

Reklam Reklam

Terry, İspanyol kaleciye duyduğu hayranlığın nedenlerini açıklarken şöyle ekledi: "Ortaları çok iyi karşılıyor, ceza sahasına hakim oluyor ve iki ayağını da kullanmakta inanılmaz. Gerçekten harika."

Related Topics

Ayrıca okuyun: Turki Al-Sheikh ve Ismaily: Spekülasyonlara yol açan gizemli paylaşım

Terry'nin övgüleri Raya ile sınırlı kalmadı, Arsenal'ın tüm savunma hattını da kapsadı. Eski kaptan, takımın Premier Lig tarihinin en iyi savunma hatları tartışmasına girebilecek bir savunma grubuna sahip olduğunu düşünüyor. Terry, "Bence (inanılmaz) derecede iyiler ve onlardan beklediğim seviyelere ulaşıp art arda üç şampiyonluk kazanmayı başarırlarsa, bence bu tartışmanın içinde olmaları gerekir" dedi.

Reklam

Terry şöyle devam etti: "Bireysel olarak en iyinin kim olduğunu, bu oyuncu mu yoksa şu oyuncu mu olduğunu tartışabilirsiniz, ama bence kupaları kazanırlarsa hem bir savunma grubu olarak hem de bireysel düzeyde bu tartışmanın içinde olmalılar." Arsenal, yarın pazar günü Manchester City karşısında savunma gücünü göstermeye hazırlanıyor. Bu maç, takıma şampiyonluk yarışındaki en önemli rakiplerinden biriyle arasındaki farkı açma fırsatı sunuyor.

Raya, ligde geçen hafta Newcastle United ile yapılan 2-2'lik beraberlikte omzundan sakatlanmasının ardından geçen salı Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile oynanan maçta forma giyememişti. Ancak Mikel Arteta, kararın henüz netleşmediğini vurgulayarak Raya'nın Manchester City karşısında dönme ihtimalini göz ardı etmedi.

Reklam

Ayrıca okuyun: Bernabeu'nun kalbinden eğlenceli video: Mourinho'ya Ammouta'nın yerine geçmesi için Ahli teklifi!