John Obi Mikel: Salah'ın bu günlere geleceğini düşünmedim

John Obi Mikel, Chelsea'de beraber forma giydiği Mohamed Salah'ın gelişimine şaşırdığını söyledi.

Son olarak 'da forma giyen Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel, 'de beraber oynadığı Mohamed Salah'ın performansını değerlendirdi.

2014 yılında 'den transfer edilen Salah, Şubat 2015'te 'ya kiralanmış; 2015-16 sezonunu ise 'da geçirmişti.

2016'da Roma'ya transfer olan Salah, 2017 yılında yeniden İngiltere'ye döndü ve o zamandan beri ile Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı.

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Mikel, Maviler'de yalnızca 19 kez forma şansı bulabilen Mısırlı oyuncunun gelişiminin şaşırtıcı olduğunu belirtti ve OnTime Sports'a verdiği röportajında şunları söyledi:

"Salah Chelsea'ye geldiğinde genç bir çocuktu ama çok iyi bir karakteri vardı ve herkes onu sevmişti."

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"Çok disiplinliydi. İkimiz yakın arkadaştık, sürekli konuşup şakalaşırdık. O iyi bir dosttu."

"Gelişimine inanıyordum ama açıkçası şu anki seviyelere gelebileceğini düşünmemiştim."