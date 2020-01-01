John Obi Mikel: Salah'ın bu günlere geleceğini düşünmedim
Son olarak Trabzonspor'da forma giyen Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel, Chelsea'de beraber oynadığı Mohamed Salah'ın performansını değerlendirdi.
2014 yılında Basel'den transfer edilen Salah, Şubat 2015'te Fiorentina'ya kiralanmış; 2015-16 sezonunu ise Roma'da geçirmişti.
2016'da Roma'ya transfer olan Salah, 2017 yılında yeniden İngiltere'ye döndü ve o zamandan beri Liverpool ile Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı.
Mikel, Maviler'de yalnızca 19 kez forma şansı bulabilen Mısırlı oyuncunun gelişiminin şaşırtıcı olduğunu belirtti ve OnTime Sports'a verdiği röportajında şunları söyledi:
"Salah Chelsea'ye geldiğinde genç bir çocuktu ama çok iyi bir karakteri vardı ve herkes onu sevmişti."
"Çok disiplinliydi. İkimiz yakın arkadaştık, sürekli konuşup şakalaşırdık. O iyi bir dosttu."
"Gelişimine inanıyordum ama açıkçası şu anki seviyelere gelebileceğini düşünmemiştim."