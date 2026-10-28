John Obi Mikel, Manchester United'a Unai Emery'yi Aston Villa'dan ayrılmaya ikna etmek için ona “s*ktiğimin anahtarlarını” ve açık çek defterini vermesi çağrısında bulundu. Eski Chelsea orta saha oyuncusu, görev için adları en sık anılan iki isim olan Eddie Howe ve Julian Nagelsmann yerine Emery'yi tercih edeceğini söyledi. Michael Carrick ise Manchester United Premier League'de 16. sırada olmasına rağmen görevini sürdürüyor.

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Mikel, Howe ve Nagelsmann yerine Emery'yi seçiyor

Emery, Fabian Hurzeler, Antonio Conte, Howe ve Nagelsmann ile birlikte Old Trafford'daki teknik direktörlük göreviyle adı anılan isimlerden biri. Carrick'in son yenilgisi United'ı ligde 16. sırada bırakınca kulübün bu hafta yeni teknik direktör arayışına başlaması bekleniyordu. Ancak geleceğine ilişkin görüşmeler yapılmasına rağmen Carrick görevini sürdürüyor.

Carrick, salı günü antrenmanı yönetti ve cumartesi günü Chelsea deplasmanında takımın başında olacak. Yine de United ileride bir değişikliğe giderse Mikel'e göre Howe ve Nagelsmann yerine Emery tercih edilmeli.

Mikel, United'ın yeni bir başlangıç yapmasını istiyor

The Obi One Podcast'te konuşan Mikel, Howe ve Nagelsmann'ı tercih etmeyeceğini açıkça belirtti. Şöyle dedi: “İkisi de değil. Unai Emery'yi seçerdim. [Aston Villa'dan] ayrılacağını sanmıyorum ama dinleyin, ona o lanet olası anahtarları verirseniz.

“Ona açık çek verip ‘Dinle Unai, artık bu yoldan gitmek istemiyoruz, yorulduk, taraftarlar kulüpte yaşananlardan bıktı usandı. Yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz ve bunu sağlayacak kişinin sen olduğuna inanıyoruz’ derseniz.”

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Emery, Aston Villa'daki projeye bağlılığını sürdürüyor

Yine de Emery'nin Old Trafford'a gelmesi pek olası görünmüyor. Sky Sports kısa süre önce, “Bize söylenene göre Emery, Aston Villa'daki projeye bağlılığını sürdürüyor” diye bildirdi. Bu haber, Jamie Carragher'ın da Mikel gibi United için en doğru ismin Emery olacağını düşündüğünü söylemesinin ardından geldi.

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Carragher şöyle dedi: “Manchester United'ı düşündüğümde aklıma gelen teknik direktörlerden biri o. Bence Emery, Premier League'in en iyi teknik direktörü. Ama onunla ilgili şöyle bir düşüncem var. Evet, Avrupa Ligi'ndeki sicili inanılmaz, fakat bu kadar başarılı biri elbette Şampiyonlar Ligi'nde de adından söz ettirmek ister. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ister. Bunu Aston Villa'da yapamayacak. Paris Saint-Germain ve Arsenal'da onun açısından pek iyi gitmeyen iki deneyim yaşadı. Bence futbolun gerçek bir devinde kendini kanıtlama fırsatını mutlaka isteyecektir. Üzgünüm Villa taraftarları.”

Geleceği belirsiz olan Carrick'i Chelsea sınavı bekliyor

Şimdilik takımın başında Carrick var ve United'ı cumartesi günü Stamford Bridge deplasmanında yönetecek.

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Bir başka ağır sonuç yönetimi harekete geçmeye zorlayabilir, ancak Emery'yi Villa Park'tan koparmak zor görünüyor.



