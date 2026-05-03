John Heitinga, Tottenham Hotspur'dan ayrılmasının ardından profesyonel futbola muhteşem bir dönüş yapmaya hazırlanıyor

Arne Slot, Nisan ayında sergilediği başarılı performansların ardından şimdilik Liverpool'un teknik direktörü olarak görevine devam edecek gibi görünüyor. Ancak The Telegraph'ın haberine göre teknik kadroda bazı değişiklikler yaşanacak gibi görünüyor.

Önde gelen İngiliz medya kuruluşu, Giovanni van Bronckhorst'un Feyenoord'a transfer olacağını öngörüyor. Slot'un şu anki yardımcı antrenörü, Rotterdam'da "teknik ekibi" güçlendirmek için gündemde, ancak hangi rolde olacağı henüz belli değil.

Bu nedenle, Van Bronckhorst'un Liverpool'dan ayrılması durumunda, John Heitinga'nın adı olası bir yedek olarak geçiyor. The Telegraph, "O, geçen sezon Slot'un şampiyonluğunu kazandığı kadronun sevilen bir üyesiydi ve şu anda kesinlikle bir seçenek" diyor.

Etiënne Reijnen'in de ciddi bir aday olduğu söyleniyor. Daha önce Feyenoord'da Slot ile birlikte çalışmış olan Reijnen, 2024'te onunla birlikte Liverpool'a gidecekti, ancak o zaman gerekli belgelere sahip değildi. Artık bunun bir sorun olmaması gerekiyor.

Reijnen, mükemmel oyun başlangıçlarıyla tanınıyor ve İngiltere'de, Van Bronckhorst'un seçimi ne olursa olsun, yakında Liverpool'un teknik kadrosuna katılacağı düşünülüyor. Slot, geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısında, “Kulübü geliştirmek için her zaman yollar arıyoruz ve bu hem bir oyuncu hem de bir çalışanla ilgili olabilir” demişti.

Slot bu sezon bir süre baskı altında kalmış olsa da, görevine devam etmesi bekleniyor. “Sözleşmesinin bitmesine sadece 12 ay kalmışken, Brentford ile oynanacak son maçın ardından seçeneklerini değerlendirmek için her türlü hakkı var, ancak bu onun tarzı değil.”

The Telegraph, “Liverpool ise onun takımı tekrar doğru yola sokacağına inanmaya devam ediyor” diye yazıyor.