John Heitinga, profesyonel futbolda teknik direktörlüğe dönmeye kesin bir dille "hayır" diyor

John Heitinga, PEC Zwolle'nin yeni teknik direktörü olmayacak. De Stentor'un çarşamba sabahı yazdığına göre Jaap Stam da adaylar arasından çıktı.

PEC Zwolle, iki hafta önce Henry van der Vegt ile yollarını ayırma kararı aldı. Şu anda takımın başında geçici olarak Dennis van der Ree ve Maikel van der Werff ikilisi bulunuyor.

İkili, ezeli rakip Go Ahead Eagles karşısındaki çarpıcı 4-1'lik galibiyet de dahil olmak üzere son iki maçta dört puan kazanmasına rağmen PEC, yeni bir teknik direktör aramayı sürdürüyor.

Bu görev için açık ara en güçlü aday Rene Hake'ydi ancak Hake teklifi geri çevirdi. De Stentor'a göre kulüp, Stam ve Kees van Wonderen ile temasa geçmedi.

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Bölgesel gazetenin haberinden anlaşıldığı üzere temasa geçilen isim ise Heitinga. Haberde, "İşsiz teknik direktörler listesindeki John Heitinga'nın adının da üzeri çizilebilir; bu görevi üstlenmeyecek" ifadeleri yer alıyor.

Gazete, PEC'teki görevin teknik direktörler için cazip olmamasının iki nedenini de sıralıyor. Teknik ekip kısa süre önce göreve başladı ve oyuncu grubuyla iyi bir ilişkisi var. Dolayısıyla yeni teknik direktörün kendi yardımcılarını getirmesi mümkün değil.

İkinci neden ise şu anda oyuncu transfer edilememesi. Transfer dönemi ancak üç ay sonra açılacak; bu yüzden oyuncu politikası üzerinde şimdilik etkili olmak mümkün değil.