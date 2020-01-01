John Barnes: Liverpool Çağlar Söyüncü transferini düşünmeli

Liverpool'un eski futbolcularından John Barnes, Leicester forması giyen A Milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün transfer edilmesi gerektiğini söyledi.

Eski İngiliz futbolcu John Barnes, 10 sene formasını giydiği 'a transfer tavsiyesinde bulundu.

Liverpool'un Çağlar Söyüncü, Dieo Llorente, Erling Haaland ve Jadon Sancho gibi isimlere yönelmesi gerektiğini ifade eden Barnes, bir bahis sitesine verdiği röportajında şunları söyledi:

"Çağlar Söyüncü her kulübe uyum sağlayabilecek bir futbolcu. 'de savunmanın lideri oldu ve kendini çok geliştirdi. Topla çok iyi ve takıma elinden gelenin fazlasını verdi. Eğer Leicester City onu satmak istese Çağlar şu anda büyük takımlardan herhangi birisine gidebilir."

Daha fazla takım

forması giyen Llorente'nin de Liverpool'da uzun vadeli ve yararlı bir transfer olabileceğini söyleyen Barnes şöyle devam etti:

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"Liverpool transferleri yaparken çok ince çalışıyor. Uzun süreli yatırımlarla ilgileniyorlar ve Llorente de henüz 26 yaşında. Onun gibi sağlam ve tecrübeli bir oyuncunun takıma katılması harika olur."

Vatandaşı Sancho için ise Barnes, "Sancho gibi bir kanat oyuncusu rakip defansı kasıp kavururdu. Onun Liverpool'da olması muhteşem olur" dedi.

Son olarak Dortmund'un Norveçli golcüsü Haaland için ise şöyle devam etti: "Gencecik yaşına göre inanılmaz şeyler başarıyor, adeta bir fırtına gibi. Haaland çok fazla düşünmeyen oyunculardan biri. Ne gerekliyse onu yapıyor ve gerisi hakında endişelenmiyor. Eğer Salah ve Mane ile oynayasaydı olağanüstü olurdu. Daha büyüyecek, kendine güveni artacak, oyun yönünü bilgece geliştirecek ve bitiriciliğini daha da iyi yapacak. Haaland için sınır gökyüzü. Bu yüzden bu momentumu devam ettirip ettirmemek ona kalmış çünkü bu hızla devam etmek hiç de kolay değil."