John Barnes: Jürgen Klopp, Timo Werner'i gerçekten isteseydi aldırırdı

Liverpool'un eski yıldızı, Jürgen Klopp'un bugüne kadarki transfer kararları dolayısıyla güvenlerini kazandığını söyledi.

'un uzun süredir peşinde olduğu 'in yıldız forveti Timo Werner'in transferinde 'nin bir adım öne geçtiği iddia edilirken, Liverpool'un eski oyuncusu John Barnes, Werner'in transferi hakkındaki görüşlerini paylaştı.

BonusCodeBets' e konuşan Barnes, "Jürgen Klopp, Werner'i gerçekten isteseydi, onu aldırırdı, buna değdiğini düşünseydi Leipzig'in istediği paranın ödenmesini isterdi. Bence Liverpool onu gerçekten istemiş olsaydı, Chelsea'ye değil Liverpool'a giderdi" dedi.

Werner için, "İyi bir oyuncu olmadığını söylemiyorum," diyen Barnes, "Ama Klopp, harcayacakları parayı düşündüğünde onu çok istemediğine karar verdi ve onun kararlarına güveniyoruz. Bu transfer için Chelsea'ye kaybetmişiz gibi hissetmeyeceğiz, çünkü Klopp onu yeterince isteseydi Werner'i Chelsea'ye kaptırmayacaktık" yorumunu yaptı.

Daha fazla takım

Bu sezon Leipzig'in en başarılı oyuncusu olan Werner, 29 lig maçında toplamda 25 gol atarak takımını sırtladı.